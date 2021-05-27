「冒生命危險接確診遺體！」慘遭家屬罵　殯葬業淚：下班不敢回家

▲殯葬業者表示，管制時間跟人流，卻被家屬拍桌說不近人情。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，確診及死亡人數每天都在增加，一名殯葬業者表示，能理解家屬想要看最後一面的心情，但是一堆人聚在一起，脫口罩喝水吃便當，擔心會有染疫的風險，業者冒著風險去接確診遺體回來火葬，防疫措施做再多還是會很害怕，「不是只有醫院可怕，我們每天在這邊上班也很害怕」。

臉書專業「美到沒朋友 Très Jolie」昨日發文，替一名殯葬業者發聲，能夠理解家屬的心情，但現在是疫情時間，希望家屬不要一直跑來看遺體，管制時間跟人流，卻被家屬指責不理解，拍桌說不近人情，甚至還有家屬聚在一起，堅持要替往生者助念，「疫情的嚴重性為什麼還那麼多人不能理解？」

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▲新冠肺炎疫情加劇，各縣市紛紛成立快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

業者生氣指出，看到很多人因為天氣熱不把口罩戴好，或是再碎念為何不能看最後一面，都會覺得很傻眼，「都是確診直接火化了還要看什麼，所有人冒著風險在工作，很多人回家都不敢接觸家人，或是跟孩子分隔兩地，真的不要那麼愚蠢在這種時候害自己害別人耶」。

業者無奈表示，這波疫情下，感覺殯葬業者就像是邊緣人，所有的防護器材都要自己想辦法，冒著生命危險去接確診遺體，卻被外界指責費用太多，如果不理解就不要亂說，「只會讓我們這些從業人員感到心很累，還有覺得自己做再多都只是被當成垃圾而已」。

業者表示，大家都很努力保護自己，如果連殯儀館都淪陷，那真的會很慘，「遺體沒有地方去是非常可怕的」，因此工作時都很小心，確實消毒戴好穿好防護措施，希望台灣人可以一起加油，挺過這一關，不要被疫情打敗。

▲網友們聽到後都很憤怒。（圖／翻攝自Facebook／美到沒朋友）

貼文一出後，引起網友們熱議，「我建議他們河濱公園集合，不要給阿伯製造麻煩」、「覺得貴自己帶回家燒啊」、「這些人打疫苗，全部給我多付10倍的錢來補醫療費用」、「前天我才在跟朋友講，這些人是想陪葬？嫌棺材不夠擠嗎」、「這種時候還要聚在一起助念，到時候就跟往生者一起在西方團聚」。