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買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲買二手單人床給孩子睡，收到後才知原主人已往生，買家怒：「為何不先告知。」（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在臉書社團「爆怨2公社」表示，她有朋友日前透過社團買了一個二手單人床，不料買回來後才知道曾經有「往生者睡過」，儘管賣家強調並不是在床上往生，朋友仍無法接受對方沒有事前告知。文章分享後引發網友熱議，但多數人認為「死者就在醫院病故的，根本雞蛋裡挑骨頭」。

原PO表示，她的朋友日前透過網路，買了一個二手床要給孩子睡，直到把床載回家後，才得知床是往生者睡過的，氣得立刻與賣家反映。賣家回應，爸爸是正常去醫院，之後在醫院病逝，並非躺在床上過世，而且面交時明明都沒有問題，搬床途中又有撞到造成損傷，根本不能拿回來再賣，表示不願意退錢

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原PO聽了朋友的遭遇後，認為「誰買東西會問這東西是死人用過的嗎，（賣家）不是都要盡到告知義務嗎、「販售文上面並沒有說，這個床是往生者睡過的，當下他只有說是爸爸睡的」、「今天如果是往生者用過的東西，要賣出前基本告知不難吧，一開始有先告知，買方就有選擇的權利，重點就是沒有告知啊」。

▲▼網路上購買二手單人床想給孩子睡，收到後詢問才知原主人已經往生，買家怒：為何不先告知。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原PO朋友與賣家的對話。（圖／翻攝自爆怨2公社）

文章分享後引發網友熱議，但大多數的網友認為，原PO朋友有顧慮本來就要先問，二手床本來就是會有人用過，如果有忌諱根本就不應該買二手床，加上賣家的爸爸是在醫院過世﹑又不是躺在床上過世的， 原則上來講應該沒問題。

有人說「死者就在醫院病故的，根本雞蛋裡挑骨頭」、「床你介意誰睡過你買新的啊，況且賣家説了爸爸是在醫院過世的，又不是過世在床上，然後拿來賣你」、「問過了再買沒很難，要自己詢問，沒有人會直接說我爸爸過世吧」、「為什麼有忌諱不先問，還要等賣家開口」。

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