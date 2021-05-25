竹縣確診女和家人開車到花蓮！　「住民宿3天」匡列15名接觸者

▲新竹縣本土確診個案+1，確診者足跡僅花蓮一處民宿。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(25日)新增1名新冠肺炎確診案例，為案5299，20多歲女性，居住竹北市，5月21至23日和家人開車去花蓮處理家務，23日晚間回竹北後因發燒就醫採檢，昨(24日)陽性確診，匡列接觸者含同住家人共15人，均已居家隔離或自主健康監測並採檢，發病前3天公共場所活動史僅花蓮一家民宿，已通報花蓮縣衛生局消毒。

新竹縣長楊文科指出，新增確診案例案5299，共匡列接觸者含家人共15人，依風險程度已進行居家隔離或自主健康監測，並安排採檢，根據疫調顯示，案5299在發病前3天、5月21至23日，和家人開車回花蓮處理家務事，期間都住在花蓮縣新城鄉一家民宿，公共活動史僅此一處，第一時間已通報花蓮縣衛生局進行消毒，感染源部分已提供疫調供中央判讀。

楊文科說明，中央宣布全國三級警戒和停課延長至6月14日，新竹縣已做好3項因應措施。第一：針對5月19日開始的線上教學課程，不足之處滾動式修正；第二：第二波公播課程將加入低年級課程和國中勞權教育，搭配輔導團和教師提供直播或錄播課程資源；第三：建立遠距教學線上資源平台，整合教育部、新竹縣輔導團和外縣市資源，提供教師完整教學地圖。國小五年級學力測驗繼續延後至7月1日。

新竹縣勸導稽查勤務持續落實，昨(24日)針對竹北地區業者，稽查護膚店6家、按摩業10家、夾娃娃機3家、網咖1家、視聽歌唱業4家、飲酒店業3家、休閒活動場館3家，共30家均確實配合停業。新竹縣警察局配合衛生局取締未戴口罩，累計開罰133件，勸導1031件。