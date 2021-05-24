路上驚見「會動球鞋」！　網友近看嚇傻：以為是NIKE

▲這隻「球鞋」居然會動。（圖／翻攝自推特／@oGWgjs1JiVgF3uD）

實習記者高琳景／綜合報導



日本一名網友日前外出時，發現地上有一隻球鞋掉在路中間，當他好奇上前查看時，發現這隻「球鞋」竟然動了起來，讓他嚇了一大跳，近距離查看後才發現那是一隻鴿子。照片一曝光許多網友也覺得相當傻眼，直呼「我以為是NIKE欸！」

該名網友（@oGWgjs1JiVgF3uD）近日在推特分享了2張照片，並發文表示，第一眼看到「這團東西」時，還以為是一隻球鞋，沒想到近看之後驚覺，那是「一隻活生生的鴿子」，讓他嚇了一大跳。

從照片中可見，若以遠視角來看，鴿子身上的黑色羽毛就像球鞋本體一樣，而末端的白色羽毛，則和球鞋品牌NIKE的LOGO神似，尤其和NIKE曾推出過的款式「Air Max 90」，有著極高的相似程度，不過直接湊近查看，會發現根本是鴿子的眼睛和鳥喙。

不少網友看到照片後，驚覺「我以為這是運動鞋」、「這個顏色其實蠻罕見的」、「鴿子在模仿運動鞋嗎？」、「我以為鞋子裡有一隻鴿子」、「真的很像NIKE」。甚至還有網友惡搞P圖，讓鴿子和球鞋疊在一起，幾乎沒有違和感。

但也有網友擔心，鴿子蹲在地上很有可能是翅膀受傷或是生病，才無法飛走，直呼「牠說不定還沒成年，不知道是不是發生了什麼事，但有很大的機率是受傷了才動彈不得」。