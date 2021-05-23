全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在今（23日）上午與各縣市政府開完全國疫情研商會議後，表示指揮中心與地方政府近幾日經過溝通，問題陸續獲得解決，調度也越來越順暢。有媒體問到距離全國三級警戒至5/28日，屆時有望解封？他先是回應三級警戒延長至6/8，後來又改口要再確認，最後才訂正為5/28。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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在記者會中有媒體提問「剩下5天三級警戒到期，有希望在5/28解封？」對此，副指揮官陳宗彥回應，在全國升三級警戒時，已同步將時間延長至6/8；接著有記者再次確認三級警戒是否延期至6/8，他改口連續回應2次「這點我們再確認一下」。

記者會進入尾端時，陳宗彥又突然訂正日期，指「全國三級（警戒）到5/28，全國三級的目前時間是到5/28，當然疫情指揮中心會隨疫情再去做滾動調整。」前後不到4分鐘時間，三級警戒時間從延長至6/8訂正為5/28。

▲▼全國三級警戒，加強加嚴措施。（圖／行政院提供）

指揮中心19日宣布，因應目前本土疫情持續嚴峻，雙北地區以外縣市亦持續有本土病例出現，為加強相關防疫措施，即起至5月28日止提升全國疫情警戒至第三級，請全國民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施。

採取相關應變措施：

一、 全國標準一致，地方一體執行，以指揮中心發布之指引與標準貫徹執行。地方若有資源及人力不足之處，指揮中心全力協調、協助。

二、 指揮中心邀集地方政府每日召開全國防疫會議，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。

三、 醫療量能充足，民眾不必擔心，持續提升4大醫療量能，中央全力支援地方需要：

1. 篩檢站：在熱區點增加篩檢站，再次要求地方政府對有症狀者開設「綠色通道」，也再次要求地方政府須於第一時間(確診後6小時內，深夜時間除外)，將確診患者依症狀分級，送至集中檢疫所或醫療院所。

2. 防疫旅館：截至5月18日止，全國防疫旅館房間數共有17,789間，已入住10,501間，使用率達到59.03%；要求地方政府持續擴充防疫旅館數量。

3. 集中檢疫所：目前有39所，共4,500間，已使用2,500間，仍有2,000間空餘，將再持續盤整增加約2,000間，確保在任何時間都有房間供緊急使用。

4. 專責及應變醫院：已啟動全國專責醫院及傳染病防治醫療網網區/縣市應變醫院，共可提供專責病室2,412間及負壓隔離病室1,068間，並要求其他所有收治醫院按照指揮中心應變機制，全面擴大專責病房數量。