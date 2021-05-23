　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在今（23日）上午與各縣市政府開完全國疫情研商會議後，表示指揮中心與地方政府近幾日經過溝通，問題陸續獲得解決，調度也越來越順暢。有媒體問到距離全國三級警戒至5/28日，屆時有望解封？他先是回應三級警戒延長至6/8，後來又改口要再確認，最後才訂正為5/28。

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在記者會中有媒體提問「剩下5天三級警戒到期，有希望在5/28解封？」對此，副指揮官陳宗彥回應，在全國升三級警戒時，已同步將時間延長至6/8；接著有記者再次確認三級警戒是否延期至6/8，他改口連續回應2次「這點我們再確認一下」。

記者會進入尾端時，陳宗彥又突然訂正日期，指「全國三級（警戒）到5/28，全國三級的目前時間是到5/28，當然疫情指揮中心會隨疫情再去做滾動調整。」前後不到4分鐘時間，三級警戒時間從延長至6/8訂正為5/28。

▲▼全國三級警戒，加強加嚴措施。（圖／行政院提供）

▲▼全國三級警戒，加強加嚴措施。（圖／行政院提供）

▲▼全國三級警戒，加強加嚴措施。（圖／行政院提供）

指揮中心19日宣布，因應目前本土疫情持續嚴峻，雙北地區以外縣市亦持續有本土病例出現，為加強相關防疫措施，即起至5月28日止提升全國疫情警戒至第三級，請全國民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施。

採取相關應變措施：

一、 全國標準一致，地方一體執行，以指揮中心發布之指引與標準貫徹執行。地方若有資源及人力不足之處，指揮中心全力協調、協助。

二、 指揮中心邀集地方政府每日召開全國防疫會議，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。

三、 醫療量能充足，民眾不必擔心，持續提升4大醫療量能，中央全力支援地方需要：
1. 篩檢站：在熱區點增加篩檢站，再次要求地方政府對有症狀者開設「綠色通道」，也再次要求地方政府須於第一時間(確診後6小時內，深夜時間除外)，將確診患者依症狀分級，送至集中檢疫所或醫療院所。

2. 防疫旅館：截至5月18日止，全國防疫旅館房間數共有17,789間，已入住10,501間，使用率達到59.03%；要求地方政府持續擴充防疫旅館數量。

3. 集中檢疫所：目前有39所，共4,500間，已使用2,500間，仍有2,000間空餘，將再持續盤整增加約2,000間，確保在任何時間都有房間供緊急使用。

4. 專責及應變醫院：已啟動全國專責醫院及傳染病防治醫療網網區/縣市應變醫院，共可提供專責病室2,412間及負壓隔離病室1,068間，並要求其他所有收治醫院按照指揮中心應變機制，全面擴大專責病房數量。

ET快訊
已婚助教猛追大學校花！　3度拐騙到墾丁性侵
大陸萬人路跑20人死亡！　突降暴雨冰雹多人倒地
全國3級警戒「延長至6／8」？　陳宗彥4分鐘又改口
陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！哭臉吐實情：工作之餘切蛋糕
母發燒2天確診病逝雙和醫院！　女兒隔離見不到最後一面
「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：有通知他們要隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

校園疫情／全台學生確診已有106例！　24小時內又增17人

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

網售超搶手「機能防護夾克」是詐騙　長榮航空報警：早就賣光

外食族學做菜切到手！急診醫忙採檢　還要「縫手指」：心情阿雜

今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

快訊／昨增321+400「今日繼續校正回歸？」　陳時中14:00親自說明

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

校園疫情／全台學生確診已有106例！　24小時內又增17人

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

網售超搶手「機能防護夾克」是詐騙　長榮航空報警：早就賣光

外食族學做菜切到手！急診醫忙採檢　還要「縫手指」：心情阿雜

今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

快訊／昨增321+400「今日繼續校正回歸？」　陳時中14:00親自說明

蘇亞雷斯致勝球助馬競隔7年再捧西甲冠軍　中止巴薩、皇馬壟斷

防汽車旅館成防疫破口　桃園市祭最高2.5萬獎金鼓勵民眾檢舉

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業　18男女群聚拒開門

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

叫外送在家喝！麻古茶坊「楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒」回來了

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆　網上約炮…再同居網紅空姐

生活熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

雙北都破千！今年2645例本土最新地圖　5縣市一夜變色

不屑校正回歸造樣造句被玩翻　醫護粉專：也好啦！

被爆加強情蒐「網友討論校正回歸」　調查局澄清了

陽明山晚間直擊　罵完通通不敢了

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

凌晨連3震！　最大規模4.4、最大震度4級

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面