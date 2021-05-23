雙北都破千！今年2645例本土最新地圖　5縣市一夜變色

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有2645例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣22日新增321例本土確診，另有400例「校正回歸」至5/16至5/21確診個案。根據疾管署今天（23日）更新的今年「本土病例地理分佈」，包括苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣和花蓮縣因確診人數增加，警戒燈號都一夜變色，其中花蓮縣「破蛋」確診來到4人。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有2645例本土病例，全台最多確診出現在新北市的1282人，其次依序為台北市1007人、桃園市131人、彰化縣73人、基隆市40人、宜蘭縣34人、台中市27人、高雄市20人、新竹市6人、屏東縣6人、花蓮縣4人、新竹縣4人、雲林縣4人、台南市3人、苗栗縣2人、南投縣2人。全台僅剩嘉義縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣維持0確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心22日公布新增321例本土，另有400例本土個案為校正回歸上周各日個案。指揮中心表示，22日新增321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

指揮中心說，上述個案分布以新北市384例最多（以板橋區103例為多），其次為台北市269例（以萬華區174例為多），桃園市20例、台中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、台南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

指揮中心說，其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例，相關疫情調查持續進行中。