重災區！新北證實今本土確診暴增　8快篩站開放採檢

記者徐政璿／台北報導

全台連續7天本土病例破百，雙北成為重災區，傳出今（22日）本土病例飆升，新北衛生局證實數字驚人，不過實際數據還是要以中央公布的為主。若新北民眾憂心確診，根據新北市府公布的資訊，目前全區共設立8個快篩站，每天總計達2000人服務量能。

▲新北市疫情資訊最新數據。（圖／新北市府提供，下同）

根據統計，新北市全區的快篩陽性率，15日3.9%，16日4.5%，17日4.1%，18日2.8%，19日2.9%，20日3.6%；至於在區域分佈的部分，板橋4.35%，土城3.12%，永和1.76%，樂生2

侯友宜22日也宣布，明日將於板橋及中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，包括規劃設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導5大措施。

侯友宜表示，新北市結合消防局、警察局及衛生局跨局處專業，運用科技將新北確診人數及疫調足跡進行交叉比對，並自行政區域圖疊加熱度後，依街道及巷弄連通性，劃定出板橋區及中和區熱區範圍。

其中，板橋區熱區涵蓋文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範；中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。

新北市8區篩檢站

【三重聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：三重、蘆洲

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋篩檢站】

服務醫院：聯醫板橋醫院

服務區域：板橋、三重

服務量能：每日400

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】

服務醫院：土城長庚醫院

服務區域：土城、中和

服務量能：每日300

※採用網路及長庚E指通APP掛號，不受理現場預約



【永和耕莘篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



【新莊樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、樹林

服務量能：每日100

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢



【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：輔大醫院

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢



【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和

服務量能：每日200

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200

服務地點：新店交通公園

新北市新店區民族路109號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢