家長皆前線人員難照料小孩　北市允許其中一位請家庭照護假

▲保母照顧嬰幼兒。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

雙北疫情嚴峻，北市社會局宣布18日起台北市公私立托嬰機構及居家保母，停止托育服務至5月28日，不過北市議員邱威傑（呱吉）憂心，若孩童家長是防疫相關人員，恐無法在醫療人力吃緊下請家庭照顧假，所幸經他向台北市副市長黃珊珊反映後，對方表示在父母雙方皆為前線人員的情況下，會允許其中一位請家庭照護假。

邱威傑21日晚間在臉書表示，這幾日收到來自醫療人員陳情遇到托育上的困境，原因是醫護人員的另一半，時常也是在相關領域工作的族群，有可能是消防員，也有可能是護理師。這些族群家庭結構的父母多為在前線的工作人員，以至於在醫療人力吃緊的情況下雙方都沒有辦法請家庭照顧假，也因此許多父母仍然是冒著被開罰的危險，繼續請託原本的保母照顧小孩。

邱威傑認為，上述狀況不盡合理，這些醫療人員日以繼夜的投入防疫工作，但與此同時卻讓他們在下班結束後無法好好休息，擔心自己風險很高不敢接觸孩子，然後疲於奔命的尋找托育資源，變相要他們自行負擔所有風險與成本。

邱威傑透露，這幾日他曾聯絡市府相關局處，針對這些醫護人員、疫調人員、消防員與投入防疫相關人員托育部分，討論可以協助此問題的幾個方向：1、針對托育的開罰，排除醫護人員、疫調人員、消防員等等；2、協助媒合有意願的保姆；3、將相關托育資源提供給所有協助投入防疫的相關局處。

此外，邱威傑表示，21日下午他致電黃珊珊，電話上可以感覺到市府上下都已人仰馬翻、十分辛苦，不過黃珊珊表示在父母雙方皆為前線人員的情況下，會允許其中一位請家庭照護假。

邱威傑指出，目前市政上大部分的資源與能量都投入防疫工作，很多即時政策未必能面面俱到。「但我期望台北市政府能夠除了感謝這些防疫英雄以外，更應給予這些人員更多的支持系統，讓他們心無旁鶩的在前線投入抗疫工作」。

在文末，邱威傑表示，他也附上社會局提供的托育資訊，目前剩下全日托育的服務尚未停止，如果有需要托育服務的人可以聯絡以下單位，有相關問題也可以撥打社會局婦幼科洽詢：1999轉1624或1625。

▼北市社會局提供的托育資訊。（點圖可放大／翻攝自Facebook／呱吉）