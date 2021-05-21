三級警戒被塑膠　桃園麻將館關門偷營業！電表露餡防火巷逮7人

▲警方從電錶流動快速發現麻將館關門私下營業予以稽查。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

疫情持續延燒，中央疫情指揮中心已宣布全國三級警戒，特種娛樂行業全面暫停營業，但20日深夜位於桃園市龜山區萬壽路某麻將館，卻疑似偷偷關門營業，員警以電錶流動確定營業要求開門檢查，45歲吳姓業者辯稱無對外開放，從麻將桌上有飲料，員警在後門防火巷找到7名客人，警方依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

▲並從桌上麻將及飲料發現有人把玩，戳破業者謊言。（圖／記者楊熾興翻攝）

龜山警分局表示，新冠病毒疫情快速升溫，全國進入三級警戒，桃園市政府為了市民健康要求娛樂場所暫時歇業，就是避免群聚感染，昨晚22時迴龍派出所在巡查萬壽路一段某麻將館時，發現疑似關門營業之嫌，透過電錶流動確定有營業行為，要求業者開門接受稽查，吳姓男子開門辯稱僅顧店並未對外營業，員警發現麻將零亂且桌上有飲料，果不其然在後門防火巷內發現7名客人，員警紀錄拍照，移請桃市衛生局視業者違規情節輕重，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

▲警方查獲躱在防火巷7名客人。（圖／記者楊熾興翻攝）（下同）

龜山分局再次呼籲，這段期間將加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，除將依法移請衛生局開罰外，並視情節報請市府主管機關強制斷水斷電，店家切勿以身試法。另也請民眾出門須務必全程佩戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，桃市衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

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