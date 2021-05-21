台南花園夜市剩一成攤商！昔全球打卡景點　今像在逛停車場

防疫再次升級 - 因應疫情 防疫升級重啟 請逛夜市之民眾務必配合幾點事項

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫情指揮中心宣布全國進入3級疫情防疫警戒，曾獲封臉書全球熱門打卡景點第12名的台南花園夜市，20日晚間開市一片冷清，出來擺攤的商家大約只有一成，還有攤商自嘲，現在逛夜市就像在逛停車場。

▲台南花園夜市在萬華疫情爆發之前，人潮還算不少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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根據《自由時報》報導，台南花園夜市20日晚間開市，九成攤商都選擇休息，不僅知名滷味攤沒有出來擺攤，部分業者見人潮冷清，只賣到晚上8點就急著收攤離開，還有人直接把貨車停在空攤位上；有攤商感嘆，自從13日萬華疫情爆發後，夜市的生意就直線下滑，現在來逛花園夜市就像在逛停車場一樣。

據了解，在台南每天都有不同的夜市輪流開設，當地人都知道一段口訣「大大武花大武花」，其中的花就是指花園夜市。而在2014年的新聞報導中，台南花園夜市還曾獲得臉書全球熱門打卡景點第12名，可見人氣有多高。

如今受到疫情衝擊，台南花園夜市管理人員透過臉書PO文呼籲，提醒民眾要記得戴口罩才入場，入口處也需要排隊量體溫並進行局部酒精消毒，美食區也暫時不提供內用服務。但還是有網友留言表示，前幾日去逛夜市，曾目擊少數民眾邊走邊吃，口罩也不戴好，一小部分店家也是如此。

▼▲台南市長黃偉哲曾前往花園夜市進行防疫視察及宣導。

為了因應全國進入3級疫情防疫警戒，台南市長黃偉哲也在19日公布「三大三啟動」，提出台南市防疫措施，包括全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，並啟動全面實聯制、全市高風險篩檢、醫療全方位應變。

另外，經發局局長陳凱凌也宣布全市860家自助無人選物機店，即日起禁止營業；小吃攤等飲食店，必須實施實聯制，並配合隔板、梅花座等防疫措施。