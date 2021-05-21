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「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO看見店家宣傳圖（左）很心動，立刻手刀買了一條回刀，結果....。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

某知名吐司店推出一條360元的「極品紅豆吐司」，從中切下一片，廣告圖可見滿滿的紅豆內餡跟紋路。不過，有網友抱怨，他買來後同樣一刀切下去，結果差很大，無奈向店家反映，但業者回應是「切法上的不同」才造成視覺落差，讓他疑惑「真的是這樣嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他上週到知名吐司店買了一條360元的新品「紅豆吐司」，但回家後一刀切下去，頓時大驚失色，因為不少切下來的吐司上幾無紅豆紋路，跟廣告圖上那樣花紋均勻的紅豆餡分布差很大。

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原PO認為，現場沒有切開的商品能供比對，他也沒想到會落差這麼大，所以決定向店家反映。對此，店家也透過粉專回應，製作紅豆內餡時也比照其他麵團，會遵照標準SOP，確實量秤，以降低每顆吐司間的差異性。

店家解釋，主要是「切法上的不同」造成不同的視覺效果，也謝謝大家的意見回饋，未來會加強門市員工的訓練，以利完整宣導「最佳吃法」，「感謝您讓我們知道並正視這個問題，祝您一切順心。」

即便如此，原PO還是疑惑，所以想請益大家「真的是切法不同的問題嗎？」

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▲店家解釋是「切法不同」，讓原PO更疑惑了。（圖／爆怨公社）

許多網友看完紛紛留言，「盤子口味吐司」、「成本都花在廣告了」、「紅豆是離家出走嗎」、「如何切才能與圖不符這麼多？」、「吃個吐司真辛苦，還要宣導最佳吃法」、「如果說切邊第一片這樣就認了，重點是切幾片都這樣」、「偷工減料就偷工減料，老娘以前在麵包店工作的啦，騙我不懂？」

不過，也有人緩頰，「應該是舖料沒有舖平均才會這樣」、「麵團入模放錯邊的確會這樣，如果是熟手機率很小就是了」、「可是廣告照片那種我真的有吃過耶，人家請我吃的」，還有網友好奇詢問「所以好吃嗎？」

對此，原PO則回覆「普通，吐司是他140元的吐司，紅豆死甜死甜，他們家160的奶油吐司比較好吃」引發討論。

▼貼文一出，立刻引發網友熱議。（圖／爆怨公社）

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▼業者在粉專回應，但部分網友仍不買單。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「極品紅豆吐司」360元！他一刀下去傻眼求救：是切法問題嗎？。（圖／翻攝自臉書）

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