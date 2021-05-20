八仙山延燒2.8公頃陸空71人灌救！二葉松針油脂豐富　易燃難滅

記者鄧木卿／台中報導

八仙山事業區第102林班地馬崙山昨天傳出森林火災，東勢林管處立即啟動森林火災搶救機制，並派遣森林護管員前往滅火。惟因現場風勢助長火勢，燃燒面積擴大，東勢林區管理處立即增派地面滅火人力，現已投入71人進行地面滅火作業，並架設開口式水袋，請求空中勤務總隊從空中注水，以提高地面直接滅火能量，期能早日控制火勢，目前延燒面積約2.8公頃。

▲▼八仙山區馬崙山森林大火，已延燒2.8公頃，陸空全力搶救。（圖／東勢林管處提供，下同）

東勢林區管理處表示，目前現場濃煙密布，林相為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，地面滅火人員分成4組，分別於火場東、西、南、北側，持續移除地表燃料，已開闢防火線320公尺。空中勤務總隊直升機今天已出動2架次，投水6次，共約12噸，陸空聯手，期能有效防堵火勢擴散。

林管處呼籲，新冠肺炎疫情已升級至三級警戒，提醒民眾減少外出，並請勿前往新山馬崙山區，避免影響救災，此外，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。

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