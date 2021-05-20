快訊／台南生達製藥大火「傳爆炸聲」　有毒物外洩！台一線暫封閉

記者林悅、葉國吏／台南、綜合報導

位在台南新營的上市公司本土藥廠生達製藥今晨6點16分發生火警，警消趕往救援，由於瓦斯管線著火，現場不斷傳出爆炸聲。台ㄧ線省道同時暫時封閉。

▲台南生達製藥火警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場疑瓦斯管線破裂，延燒對面鐵皮屋工廠，冒出大量黑煙、並不斷有爆炸聲傳出，台南市消防局派出消防車前往灌救，警方將台一線長榮陸橋至高鐵橋下暫雙向封閉。根據了解，現場有有毒化物磷苯2甲酸及丙酮，計約50多種化學物，消防隊緊急加派人力前往灌救。