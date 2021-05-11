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防疫第一！台中大專啦啦隊錦標賽延期、開齋節取消　42活動受衝擊

記者白珈陽／台中報導

近期國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心11日宣布，即日起至6月8日，疫情警戒提升至「第二級」。台中市長盧秀燕已下令台中市「防疫加嚴加密」，各局處以配合中央防疫為原則，停辦或延期室內100人以上、室外500人集會活動，目前取消或延期的活動累計42項，避免人潮群聚，保障市民安全。

有關各局處活動延期或取消，觀光旅遊局5月15日豐原公老坪登山步道啟用典禮，原規劃結合觀旅局員工健行家庭日，取消員工健行，啟用典禮人數將控制於100人以內並落實防疫措施；民政局5月16日「2021台中市伊斯蘭開齋節慶祝活動」因應疫情取消、5月27日「台中市110年替代役役男法紀教育暨在職訓練」，延期辦理。

社會局5月24日「大安社區公共托育家園」開幕記者會，不另安排室內參觀，戶外記者會參與人數控制在500人以下，並落實防疫措施；6月5日「社會有愛～國際四大社團關懷兒少系列展」開幕式，規模將縮小至100人以下，展覽照常舉行。

新聞局5月29至30日「台中原創音樂大賽」複賽及決賽，調整為線上模式，不開放民眾入場，講唱會及講座每場人數控制在50人以下，並採事先報名，落實梅花座、實名制、戴口罩、量體溫、手部酒精消毒等各項防疫措施。

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運動局5月15日「國際同濟會台灣總會2020-2021全國兒童才藝總決賽」、5月16日「110年度大甲鐵砧山登山健行活動」、5月22至23日「中華民國大專院校109學年度啦啦隊錦標賽」、5月22日至24日「110年全國藤球團體錦標賽」、5月29日至30日「110年台中市議長盃跆拳道錦標賽」，延期辦理。

經濟發展局補助並擔任指導單位的會展活動，包括5月21至24日「2021 TAIDM 台中設計週」及「2021台灣木竹材創新應用展」、6月4至7日「2021ATTA台中國際旅展」，延期辦理；勞工局5月23日「名人講座活動－蔡詩萍『職場 是道場還是戰場』，延後至7月初辦理。

交通局6月4日「外送員交安宣導」，延期辦理，舉辦日期將另行通知；衛生局6月24至25日「110年全國保健會議」，延期辦理；文化局5月15日「梧棲朝元宮 百年宮廟風華」、5月22日「大里杙福興宮 百年宮廟風華」、5月29日「葫蘆墩文化中心戶外假日廣場活動」、5月30日「葫蘆墩文化中心戶外假日廣場活動」，延期辦理；環保局5月18日鍋爐空氣污染改善宣導說明會，延期辦理，時間將另行通知業者。

各區公所部分，南屯區公所6月6日「田心里慶端午活動」取消；太平區公所6月26日「110年公寓大廈推廣管理組織暨相關訊息宣導」，延期辦理；沙鹿區公所5月22日「2021沙鹿區登山健行暨推廣節能活動」，延期辦理；大甲區公所5月18至19日及5月24至25日分場辦理「110年度里鄰長文康暨業務聯繫活動」，延期辦理；梧棲區公所5月15日「鐵馬采風活動」，延期至8月14日辦理。

清水區公所5月16日「區長盃桌球錦標賽暨節約用電宣導活動」、5月30日「區長盃象棋錦標賽暨節約用電宣導活動」，延期至7月中旬舉行；6月20日「區長盃外丹功邀請賽暨節約用電宣導」，延期至8月舉行；6月27日清水區自行車采風活動暨節約用電宣導，延期至9月舉行。

神岡區公所6月6日「綠藝生活節の『大地野FUN』活動」，延期至8月舉辦；6月5日「大社里110年度節能減碳宣傳活動暨社興公園周年慶」，延期至9月舉辦；大肚區公所6月5日、6日、19日、20日分場次辦理「110年度環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報與績優志工表揚大會」，延期至9月辦理。

霧峰區公所5月13日至14日環保志工增能教育訓練，延期至9月辦理；潭子區公所5月24日「運動舞蹈委員會舞蹈訓練營」、6月26日「2021潭子竹筍節」、6月27日「區長盃撞球錦標賽」、「區長盃桌球錦標賽」，延期辦理；外埔區公所6月2至4日「110年台中市外埔區長青學苑戶外教學活動」，延期至7月中上旬辦理。

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