攜手全聯、嘉裕　國軍服裝供售站選擇多樣隨時可下訂

軍聞社／記者林澤廷專訪

國軍服裝供售站日前陸續在全臺各地開幕，持續為國軍官兵服裝提供更便利的服務，負責承辦此項業務的國防部後勤參謀次長室李處長表示，國防部自民國105年起就開始推動服裝供售站的委商營運，民國107年10月進行試行驗證，針對官兵及市場滿意度做調查，在民國109年與全聯及嘉裕公司簽訂委商經營的合約，讓每位官兵運用配發的額度，到服裝供售站採購日常生活及戰鬥訓練所需的服裝，提升服裝供售的效益及滿意度，此外，服裝供售站也透過實體及網路店面，隨時隨地進行需求下訂，結合配送到指定地點，使服裝供售作業更多元及便利，優化官兵生活品質。

「開幕就是服務的開始」，在這次服裝供售站負責供售陸軍服裝的全聯公司副總經理林子文指出，全國有8家陸軍服裝的供售站實體門市，除了全聯桃園東國門市及高雄國泰店是跟門市結合外，另外幾個供售站門市分布在新竹、臺中、臺南、花蓮等地，官兵可藉由手機APP下訂到店取貨，其中馬祖、東引地區皆免運費，「把後勤補給結合全國門市的服務優勢，提供更多的服務」，以官兵需求為導向的全聯公司，歡迎官兵弟兄踴躍訂製。

另一方面，在臺灣西服界屬於老字號品牌的嘉裕公司，此次負責供售海、空軍服裝，總經理張祖蕙強調，50多年來他們已製作200多萬套西服，因此非常懂得臺灣人的身形，這次擔任經營海、空軍服裝供售站服務的嘉裕公司，不管在版型、身形上，製作的軍服讓官兵穿起來更舒適、更英挺，衣服在抗污、防皺、防水、輕量及透氣做性能提升，將海軍與空軍之軍服穿著體驗帶入全新里程碑。此外，無論在高山站臺或外島偏遠地區，也提供多個提領點及「行動巡迴車」，透過網路APP預約時間、地點進行量身訂製的服務。

「我買了棉被胎、棉被套，還有迷彩服、迷彩褲」，剛剛在陸軍服裝供售站全聯桃園東國門市購買完服裝的陸軍21砲指部的陳徹下士說，因為拿到的東西都是新的，也可以自由選擇想要的品項，非常方便，店內裝潢漂亮，價格也十分合理，尤其可以透過網路APP下單，節省不少時間。

「使用上我覺得十分便利，像它可以從網路上預訂妳想要的型號，鞋子、服裝、襪子，都可以在網路上做訂購」，海軍左營汽車隊王彤云上兵說，讓她覺得很好的地方是滿1000元可以免運費，尤其海軍左營服裝供售站店內設計十分有時尚感，店內購買品項琳瑯滿目，她之後也會帶家人一同來感受體驗店內的優質氛圍。