認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵　他打官司3年獲判無罪

▲小美與吳男相識7天交往，事後告男友性侵。（示意圖／記者許力方攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名少女小美（化名）透過交友APP與吳姓男子認識7天就交往，並要求吳男幫忙支付4000元債務。沒想到，小美事後認為男友在為經過她同意的情況下發生關係，對吳男提告性侵。台北地院審查此案3年，於4月30日審結，表示小美經檢驗均無傷，且指控有瑕疵，因此判吳男無罪，全案可上訴。

判決書指出，小美指控，她2018年8月7日透過交友軟體認識吳男，7天後下午2時在台北市文山區木柵公園附近公車站與吳男見面，被載到吳男位於新北市的住處。

沒想到，吳男進客廳就強吻她，說要帶她進房間吹冷氣，卻直接在房間以手指、下體性侵得逞，完全不顧她喊「不要」的意願，最後她奮力將吳男推開，吳才停止動作。事後，小美與吳男溝通，原諒對方後才一起牽手去逛夜市。

▲小美的驗傷報告顯示下體均無任何傷口，與指控不符。（示意圖／取自Pakutaso）



對此，吳男到案後否認犯行，辯稱他和小美當時是男女朋友關係，僅有擁抱小美，沒有摸胸部、陰部等行為；此外，小美是以男女朋友交往為由要求借貸，當他要求小美還4000元時，小美就對他提告。

法官察看驗傷診斷報告，發現小美當時無任何外傷，且陰道深部、外陰部亦未檢出任何男性染色體，缺乏任何證據可作證指控。此外，察看兩人對話記錄，發現吳男表示被鎖卡無法領錢，小美氣得說「不想明天給就直說嘛」、「我們的約定算什麼，但我已經跟我朋友說明天會還了啊」、「你少騙我了，不想給可以直說，你是怕我不給你幹吧」等話。

法官認為，小美的陳述有瑕疵，又缺乏犯罪事實之證據，而檢方的舉證仍存有合理懷疑，不能形成被告有罪之法律上確信之程度，因此不能證明吳男有罪，判其無罪，全案可上訴。

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