運鈔車遭開槍搶劫！駕駛神控場擺脫包夾　車內畫面曝光

▲駕駛神控場，讓歹徒無功而返。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20）

記者郭家榮／綜合報導

南非日前發生一起驚人的搶案，一輛運鈔車突然遭到歹徒開槍，並同時衝撞包夾，只見車內駕駛冷靜地指揮副駕駛座的同伴從車裡拿出步槍，同時展現強大的開車技巧，數分鐘內就擺脫歹徒，成功脫險。刺激驚險的影片上傳到網路上後，不到3天已突破1500萬觀看次數。

綜合外媒報導，事件發生在4月22日，歹徒向運鈔車開槍後，試圖包夾讓車停下來，不過駕駛頑強地抵抗、閃避，最後讓歹徒放棄，沒有搶到任何東西就離開了。

運鈔車內的行車紀錄器錄下了2分35秒的驚悚影片，只見駕駛普林斯陸（Leo Prinsloo）原本平穩地開車，突然發現周圍不對勁，車窗玻璃隨即被旁邊接近的歹徒開槍射擊。他熟練地指示坐在副駕駛座的同伴打電話求援，同時拿出步槍，要同伴隨時準備反擊。

▲運鈔車經過槍擊與撞擊，已面目全非。（圖／翻攝自Twitter／AfricanCrazy20）

普林斯陸交代同伴就緒後，自己也一邊從後視鏡觀察歹徒行車位置，一邊華麗、快速地轉動方向盤。畫面中的運鈔車在道路上不合常理的左閃右閃，時而前進時而倒退，最後終於擺脫了歹徒，並抵達與支援部隊約定的會合地點，最後普林斯陸也接過步槍下車。

影片雖然只有2分35秒，不過緊張刺激的氣氛彷彿電影中槍戰場面，實際在現實上演。該影片上傳至YouTube網站中，不到3天已破1500萬觀看次數，而Twiiter上的觀看數也已超過160萬次。

關於這位駕駛的身分與背景，報導中指出，他不但是前南非特警（ South African Police Service，SAPS），同時也是戰技訓練中心（Fortis Pro Active Defence Solutions）的首席講師，豐富的經驗與精湛的技術，讓搶劫案徒勞無功，也讓數千萬人讚嘆這驚人的瞬間。