網瘋傳「中油的油比較純」　官方發聲明掛保證：一模一樣

▲近日網友熱烈討論民營加油站是否會在汽油內加料，以降低成本。（圖／CTWANT提供）

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機車族或許都聽過一個都市傳說「中油的油比較純」，近日有網友在PTT發文表示，機車改加中油之後，加速順暢多了，讓他不禁懷疑民營加油站是否真的會在汽油加料降低成本。對此，中油發表聲明回應了。

網友在PTT發文表示，一直以來都有聽說「中油的油比較純」的都市傳說，而他也曾聽二手車賣家標榜車子只加中油，以提高賣價，他的車子改加中油之後，加速也變得順暢很多，讓他懷疑民營加油站真的會在汽油加料降低成本嗎？

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PO文一出引發網友熱烈迴響，紛紛留言「真的有差」、「之前有發生中油加盟加油站加水稀釋的鳥事」，還有網友表示自己之前加其他家的汽油，會積碳熄火，甚至直接讓機車發不動，改加中油之後才獲得改善；不過也有人持反對意見直指，汽油本來就是混合物，怎麼會有純不純的問題？

一篇貼文引發網友熱烈討論，中油趕緊在2日發表聲明澄清，中油出售給所有加盟站的油品和直營店絕對一模一樣，也會派研究、管理部門定期前往各站抽測，確保符合國家標準規範，消費者切勿一再誤信外界謠言。

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