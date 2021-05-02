快訊／華航1279名機師擴大採檢　「血清抗體陽性」再+1！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布華航案再新增4例本土，而針對華航1279名機師擴大採檢，也再新增1名血清抗體陽性，個案是俄羅斯籍30多歲男機師。

指揮官陳時中表示，該名男機師主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。

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該機師在4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，因在台無同住對象，故無匡列接觸者。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1,225人，其中1,212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。

另外，新增本土4個案都是案1129諾富特飯務部員工的家人，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值29)。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

案1135為本國籍60多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工(案1129)同住家人，近期無出國史，4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值18)。相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。

案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

案1137為本國籍未滿5歲女童，為航空公司貨機機師(案1102)及昨日公布案1133之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值26)。相關接觸者因皆已匡列於案1102及案1133，故不重複匡列。