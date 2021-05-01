諾富特染疫房務去過嘉義雞肉飯、阿里山！業者「8天後才知」怕爆

記者翁伊森／嘉義報導

諾富特飯店群聚感染持續，指揮中心今（1日）公布諾富特飯店房務部染疫女員工（案1129）的足跡，其中包括嘉義火雞肉飯店、阿里山森林遊樂區、奮起湖老街、北港、機捷台北車站至機場旅館站，以及機捷機場旅館站到坑口站。對此，稍早大嘉義得火雞肉飯店與阿里山森林遊樂區，已進行消毒作業，並做出相關說明。





▲大嘉義得火雞肉飯店進行消毒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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案1129於4月23日曾赴大嘉義得火雞肉飯店、阿里山森林遊樂區。稍早，大嘉義火雞肉飯業者受訪時表示，其兒子看到新聞後通知他，才得知確診者到訪過店面，因此趕緊拉下鐵門，清洗物品，並停止營業，進行消毒作業；不過，事發8天後才得知消息，他也坦言「當然會怕」，但現在知道了就乾脆休息，看政府後續如何通知，就怎麼配合。

▲業者坦言會怕。

阿里山森林遊樂區方面則表示，阿里山林業鐵路自去年疫情開始，即落實各項防疫措施，旅客搭車必須戴口罩、量體溫，且場站消毒每天至少3次，同仁值勤前皆須量體溫、全程戴口罩；今（1日）接獲指揮中心通知，確診者曾於4月24日搭乘林鐵祝山線，林業文資處也立即再加強旅客常碰觸的購票檯面、欄杆及車廂消毒工作，務必提供旅客安全旅遊環境。

▲▼阿里山森林遊樂區消毒。

阿里山森林遊樂區指出，經嘉義縣衛生局通知，林鐵車站於平時已啟動防疫措施，又同仁不屬於密切接觸者，目前已請第一線同仁進行自主健康管理即可，若至5/10前，有發燒、呼吸道症狀，則應儘速就近到指定社區檢疫所檢疫。為維護旅客安全，林鐵全線各場站仍持續加強清潔消毒，於車站及車廂皆有提供消毒用品，旅客乘車時需量體溫、全程配戴口罩，請各位旅客配合防疫措施，共同維護你我的安全。

一對到嘉義遊玩的夫婦稍早接受訪問時也提到，2人原本打算上阿里山森林遊樂區，不過路程到一半後覺得太遠就折返了，且受訪時聽聞記者說明，才知道確診者曾造訪遊樂區，不過，他們不會感到害怕，接下來則打算開車兜風，但不會留宿於留嘉義市區。

▲一對夫婦聽聞記者說明，才知道有確診者到過阿里山森林遊樂區。

此外，中正大學因有4名師生曾與諾富特染疫員工待過同空間，校內今也立即進行消毒作業，不過，嘉義縣衛生局也指出，這4名師生經採檢後，結果皆為陰性，居家隔離中，呼籲民眾切勿恐慌。

▼中正大學消毒。

