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接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲近日確診者被查出到公共場合趴趴走，讓不少民眾擔憂。（示意圖／資料照）

文／中央社

年初桃園醫院爆發院內感染，醫護只能靠腦袋回憶去過哪些單位、接觸哪些人，恐有漏網之魚。指揮中心近日推出「台灣社交距離App」，利用科技記錄接觸者，5月將在桃園醫院試辦。

衛生福利部桃園醫院今年初爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，但因醫院出入者身分複雜，醫護人員也常跨單位支援，疫調團隊匡列接觸者面臨困難，中央流行疫情指揮中心研議在醫院試辦社交距離App，一旦有人確診就能立即釐清接觸對象。

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「台灣社交距離App」近日在不同系統相繼上架，引發討論。指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）早在去年4月就研發出這款App，但當時外界認為可能有隱私隱憂，指揮中心經評估認為在和民眾充分溝通前，暫不適合使用。

▲▼接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心。（圖／翻攝Google Play）

▲衛福部推「台灣社交距離APP」。（圖／翻攝Google Play）

直到今年初爆發桃園醫院院內感染事件，才發現醫院的疫調遠比一般社區來得複雜。莊人祥說，主要是醫護人員可能跨單位支援，在不同單位、樓層都可能有病人需要照顧，疫調時只能靠腦袋回憶曾接觸過哪些人。

莊人祥指出，為了避免醫院發生院內感染時，無法完整掌握醫護人員接觸者，指揮中心決定重新優化社交距離App，預計5月起在桃園醫院展開試辦計畫，視使用情形以獎勵的方式推廣到其他醫療院所。

莊人祥解釋，這款App主要利用手機間的藍牙訊號強弱，來記錄接觸距離與時間，一旦使用者當中有人確診並上傳資料，App就會主動通知過去14天曾接觸過的對象，萬一未來不幸發生院內感染事件，將能更精準掌握接觸者；不只醫護，一般民眾也能下載使用。

根據台灣人工智慧實驗室官網資訊，這款App不蒐集任何個人資訊，僅將接觸史記錄在使用者的手機裡，協助使用者掌握每天接觸人次、把關潛在風險，這些資料如果沒有需要使用將於28天後自動刪除，以保護隱私。

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