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路透社：拜登考慮將「亞美尼亞大屠殺」定義為種族滅絕

▲這張攝於1915年的照片顯示，一群亞尼亞人被迫上路，前往他們的行刑地。他們後來都遭到屠殺。(圖／達志影像／美聯社)

這張攝於1915年的照片顯示，一群亞尼亞人被迫上路，前往他們的行刑地。他們後來都遭到屠殺。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國拜登政府內部人士周三(21日)向英國媒體透露，美國總統拜登正考慮將鄂圖曼帝國(土耳其)統治時巷期發生的「亞美尼亞大屠殺」定義為「種族滅絕」。

「路透社」22日報導，拜登政府內部人士21日稱，在北約跟土耳其關係緊張之際，預料拜登將正式承認「亞美尼亞大屠殺」是「種族滅絕」行為。 4月24日是「亞美尼亞大屠殺」紀念日，預計拜登將會在當天發布的聲明中使用「種族滅絕」一詞。

近年來，土耳其跟美國之間的關係一直緊繃。去年12月，美國因土耳其採購俄羅斯S-400防空系統，對土國實施制裁。自從拜登就任美國總統以來，還沒有跟土耳其總統艾爾多安通過話。

「亞美尼亞大屠殺」發生在1915到1917年間，當時鄂圖曼帝國對境內信奉基督教的亞美尼亞人進行了大屠殺，受害者數量達100到150萬。史家普遍認同：這是二十世紀的第一場大屠殺。

土耳其政府一直拒絕承認這是一起官方發動的有預謀屠殺行為。目前共有阿根廷、比利時、加拿大、法國、希臘、荷蘭、俄羅斯、瑞典等二十多個國家正式承認這是一場「種族滅絕」屠殺。

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