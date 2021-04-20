彰化三寶違規過馬路！秒遭汽車擊落噴飛…她目擊尖叫：阿彌陀佛

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣秀水鄉番花路19日上午發生一起車禍！3名行人先是違規穿越該處馬路，緊接著第4名行人小跑步過馬路時，當場遭行經該處的汽車撞翻，拖鞋都噴飛路中。這幕嚇得車內女乘客驚喊「阿彌陀佛」，所幸整起事件並無造成人員傷亡。對此，警方指出行人違反道路交通處罰條例第78條規定，得處300元罰鍰。

回顧整起事發經過，19日上午7時30分左右，彰化秀水鄉番花路4名行人直接穿越馬路，前3人火速通過，但第4人就沒那麼幸運，小跑步過馬路時，當場遭行經該處的自小客車撞得翻身跌倒在地，所幸整起事件並沒有造成人員傷亡。

▲▼彰化三寶違規過馬路，慘遭汽車擊落。（圖／記者唐詠絮翻攝）

自小客車內的行車記錄器也錄下這驚險全程，事發當下，車內女乘客忍不住驚聲尖叫，並2度喊著「阿彌陀佛」。針對這起事故，鹿港交通分隊長盧繹安指出，行人違反道路交通處罰條例第78條規定，必須處300元罰緩；至於自小客車是否有違反未注意前方路況，則有待進一步調查釐清。

這段影片被PO到臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」後，不少網友也忍不住直呼「阿彌陀佛」，直指三寶行人真的很糟糕，貪圖一時便利，不僅被撞還得吃罰單，萬一這下撞死人要找誰賠；也有網友反嗆，「看到前面有三個人了，還不慢慢開喔」，認為自小客車遠遠就應看到有行人穿過馬路，駕駛卻看到人被撞才踩煞車，掀起熱議。