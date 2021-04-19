陳時中喊「疫苗量大不收貨」　莊人祥坦言2大困難！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣AZ疫苗施打率意願不高，衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在立法院衛環會被質詢時提到「沒辦法掌握後面疫苗交貨期程，如果一下500萬劑進來，會沒辦法消化。」對此，發言人莊人祥也坦言，如果一下數量太多，「短期內沒辦法立刻施打」再加上「面臨效期問題」，就會有困難。

陳時中今在立院多次被問及疫苗問題，不少立委都相當憂心現在疫苗打不完，後面的疫苗再送過來怎麼辦？陳時中今也坦言「後面疫苗什麼時候送來，沒辦法掌握交貨期程，如果一下500萬劑進來，沒辦法消化，就會反對」，現在已經開放到第四順位，很快會往下開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於疫苗量大不收貨一事，莊人祥今也在記者會補充說明，如果疫苗送貨量太多，短期之內沒辦法立刻施打，會面臨效期問題，就會有類似困難，所以如果最近要送疫苗，會了解數量和效期，去評估是否可以施打完畢，可能會請對方提供更長一點的效期或是分批運送。

另外，莊人祥也代替陳時中說明AZ疫苗施打政策，他表示，有些醫院會規定一次預約要10人才施打，現在會把相關規定放鬆，主要原因是先前施打經驗，每一瓶平均可施打10.6、10.7人，有些醫院湊不到10個人，導致有民眾到門診卻無法施打，因此也討論出彈性做法，如果當天醫院只開一瓶，至少要有8人接種，最後一瓶至少要有6人接種，讓疫苗接種效率維持穩定。

