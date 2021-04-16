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太魯閣案幕後功臣曝！鑑識科長血水中開挖　5分鐘找到關鍵記憶卡

▲▼太魯閣案重要幕後功臣。（圖／記者陳韻如翻攝）

▲太魯閣案重要幕後工程呂政鴻（左）。（圖／記者陳韻如翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因撞上工程車導致出軌，釀成49死超過200人受傷悲劇。對此，花蓮地檢署調查後，於16日偵結，依法將「義祥」工業負責人李義祥、非法越籍移工阿好依過失致死罪起訴，而幫助整起事故調查的2個重要人物隨之曝光。

這起事故一共造成49人死亡，超過200人受傷，而列車因為猛烈撞擊力道幾乎毀損，罹難者的遺體更是因此殘缺不全，還有不少傷者痛苦哀號，現場充斥著濃厚的血腥味，宛如人間煉獄。

為了能夠釐清整起事故的事發原因，檢方積極在現場找尋破案線索，就在事故發生的第3天（4日）時，花蓮縣警局鑑識科科長呂政鴻在列車撞擊的隧道口，於遺骸血水中眼尖的發現僅1公分大小的列車自動防護系統記憶卡（即ATP）。另外，運安會鐵道調查人員也在吊卡大貨車掉落邊坡的草叢中找到環頸輔助視野主機記憶卡，對於案發時的現場判定幫助甚大，而這兩人也成了能夠釐清整起案件的重要功臣。

▲▼太魯閣案重要幕後工程。（圖／記者陳韻如翻攝）

對此，呂政鴻接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時還原當時經過表示，由於車頭撞擊點位於隧道口，而台鐵相關人員也在洞口處發現ATP的外殼碎片，研判ATP即掉落該處，但因駕駛員袁淳修也是於該處罹難，遺體殘缺不全，「現場狀況也因此比較不好」，一直等到叫大型的殘骸拖走後，眾人才於一片碎屑、血水中找尋，最終在挖了5分鐘後順利找到這只關鍵的記憶卡。

對於自己成了整起案件的重大功臣，呂政鴻表示，心情上非常矛盾，因事發後4天日以繼夜的在現場協助調查、收拾遺體、殘骸，甚至是殘肢的移除，而離開現場之後，「這4天好像就不見了」，宛如夢一場。

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