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逢甲女賊愛美甲　服飾店闆娘PO網幫高調：她倒退嚕像螃蟹

記者鄧木卿／台中報導

台中市逢甲商圈一家服飾店謝姓老闆14日晚間幫一女子結帳時，明明該女子拿了3件背心和1組套裝到櫃台，但她結帳時卻只看到1件背心和1組套裝，謝女百思不得其解，在女子從容離去後，調閱店內監視器才恍然大悟，原來這名雙手美甲的愛美女子偷偷把2件背心藏在外套內，謝女氣憤發文，做美甲不便宜，為何要偷580元的背心？她已報警，車牌也很好查，希望快點抓到女賊。

▲▼台中逢甲商圈一家服飾店的闆娘調閱監視器，要揪出女竊賊。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中逢甲商圈一家服飾店的闆娘調閱監視器，要揪出女竊賊。（圖／民眾提供）

▲▼台中逢甲商圈一家服飾店的闆娘調閱監視器，要揪出女竊賊。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中逢甲商圈一家服飾店的闆娘將被竊過程po上網。（圖／翻自爆料公社）

謝女報案供稱，昨晚9點多，一名女子進入店內，她頭戴紫紅色安全帽、穿黑白相間直條紋長褲、黑色外套，進來後挑選了3件背心、1組套裝，結帳時改口稱只要1件背心與1組套裝，隨後趁店員轉身走向櫃台結帳時，將剩餘2件背心藏在外套內，謝女曾詢問對方，其他2件背心放在哪裡？女賊辯稱不知道，可能放在某處等等，隨即從容騎機車離去。

謝女在店內遍尋不著那2件背心（要價共580元），馬上調閱監視器，果然發現就是女子偷走，她將事發經過po上網，怒批「打扮如此時髦的小姐、妳有錢做指甲、為什麼要偷東西呢？」「指甲做的感覺不便宜啊」、「買兩件衣服偷兩件衣服、買二偷二、當我跳樓大拍賣嗎？」「妳也很聰明會抬頭看監視器、然後一個滑步向左又向右的跟倒退嚕螃蟹一樣倒退而行」，「車牌應該很好查、平日沒什麼人、應該更好過濾」。

警方表示，已擴大調閱周遭監視器，全力查辦追緝。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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