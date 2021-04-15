拍板！外國專業人才來台「3年取得永久居留」　租稅減免延長5年

▲行政院拍板鬆綁外國專業人士申請永久居留期限。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

國發會擬具的《外國專業人才延攬及僱用法》部分條文修正草案，日前經行政院召開立法協調會報討論後，在15日行政院會上拍板通過。草案中除縮短外國特定專業人才申請永久居留期限，從5年改至3年外，也取消納入健保需6個月等待期的規定，並將租稅減免延長至5年。

行政院長蘇貞昌在院會上指出，我國現階段正值國家經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，「5+2」及六大核心戰略產業人才需求孔亟，為掌握此一攬才契機，應積極推動《外國專業人才延攬及僱用法》修法作業，強化攬才力道，讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」。

國發會則表示，《外國專業人才延攬及僱用法》自2018年2月8日施行，成效顯著，針對高階的外國特定專業人才已核發2447張就業金卡；為積極加強延攬及留用國際人才，國發會以近年推動的攬才政策與成效為基石，並依據各界反映及建議，協同相關部會研提本修正草案，提供更具吸引力之的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障等相關權益。

草案修正重點分為「放寬工作規定」、「鬆綁居留及永久居留規定」、「鬆綁依親親屬適用本法相關規定」及「優化租稅及社會保障權益」等大部分。

主要修改重點如下：

一、放寬工作條件：為因應雙語國家政策及海外人才回國子女教育需求，放寬教育部核定招收外國人才子女專班得聘僱外國學科教師。

二、鬆綁申請永久居留規定：為強化留才力道，將外國特定專業人才申請永久居留期間由5年縮短為3年；另外國專業人才及外國特定專業人才在我國取得碩博士學位者，得折抵申請永久居留的連續居留期間1至2年。

三、鬆綁依親親屬適用本法相關規定：過去未受雇聘僱專業人才，例如自由藝術工作者、外國特定或高級專業人才，其成年子女若符合一定居留要件，得申請個人工作許可，另其直系尊親屬則可有最常1年的探親停留證；至於規劃我國國籍的人，考量到他們在拿到身分證後喪失原有身分，因此讓這類人士的親屬還是適用部分條文，一樣可申請永居、個人工作許可等。

四、優化租稅及社會保障權益：為提高具跨國經驗技術人才來臺及留臺誘因，將外國特定專業人才租稅優惠年限由3年延長至5年；另為完備國際優秀人才健保需求，放寬外國特定專業及外國高級專業人才屬雇主或自營業主，其本人及依親親屬納入健保免6個月等待期。

▼《外國專業人才延攬及僱用法》部分條文修正草案重點。（圖／國發會提供，點圖可放大）