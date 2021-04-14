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五月天演唱會夯爆票難求　高市警逮賣假票情侶

▲五月天「好好好想見到你」跨年演唱會31日晚登場，大批五迷配合防疫措施排隊依序進場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲詐騙情侶檔利用一票難求的五月天演唱會，在網路上販賣假票。（圖／記者沈繼昌攝）

中央社記者王淑芬高雄14日電

「五月天」演唱會一 票難求，一對情侶利用歌迷搶不到票的心理，fb假帳號刊登偽造票券網路販售。高市警方彙整有63人受害，詐騙得手約30萬元，今天逮捕2嫌依詐欺罪送辦。

人氣天團「五月天」、「告五人」等今年起在各地巡迴演唱，歌迷員警發現臉書相關社團中有多筆帳號販售黃牛票，經分析比對顯示不少網友透過該帳號購買黃 牛票卻慘遭詐騙。騙徒抓準歌迷買黃牛票不敢報案心態 ，甚至連部分提供給被害人的匯款帳戶也是騙來的，致歌迷票、財兩失。

高雄市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊追查發現，臉書上售黃牛票的假帳號29歲的李男與懷孕的余姓女友（37歲）所創。兩人109年間因詐騙案遭刑事局逮捕，農 曆過年前出獄故態復萌，利用三方詐騙手法詐騙。

刑大科偵隊與偵三隊透過網路資料海量分析比對後 ，2嫌先創立「王文」、「王唯先」、「謝主恩」等臉書假帳號潛入歌迷出沒臉書社團，並自行合成偽造假演唱會門票、旅宿餐券等高價票券照片俟機使用；另一邊則騙取網路善意第三人賣家金融帳戶或是利用購買手遊點數、儲值超商錢包等專供消費用虛擬帳戶做為詐騙人頭戶。

一旦演唱會門票販售告罄後，即利用臉書各大求票 社團兜售黃牛票，俟歌迷上鉤後，再利用合成偽造的假門票、票券照片取信被害人，且提供事前準備第三方帳戶供被害人匯款。一收到款項後隨即移轉點數或變現獲利，被害歌迷遲未收到票卷始覺遭騙，遭嫌犯用來接收款項的善意第三方帳戶也因涉詐慘遭警示凍結，經彙整今年初以來有逾63人受害，累計詐騙得手約新台幣30萬元。專案小組8日在犯嫌租屋處查獲兩人，起出人頭帳戶等證物，並在犯嫌手機中查獲偽造演唱會 、身分證電子檔。

警方提醒，購買演唱會類型高額票券，應尋求正當 購票管道，切勿輕易向網路上黃牛購票，以防遭詐；演 唱會主辦方可採取實名登記驗證等方式杜絕黃牛票，減 少詐騙犯、黃牛從中行騙獲利機會。

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五月天演唱會假票

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