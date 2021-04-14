機組員檢疫放寬！打疫苗疫苗飛短程航班　回國免自主健康管理

記者嚴云岑／台北報導

機組員為第三順位公費新冠疫苗接種對象，但有機組員表示如果5+9檢疫措施不改根本沒差，指揮中心承諾調整。今（14）日也宣布15日起放寬國籍航空機組員返國後檢疫措施，接種疫苗的機組員飛短程航班，回國即可回歸正常生活，長程航班僅需落實7天自主健康管理。未接種疫苗者，長程航班也僅需3天居家檢疫。

現行規範長程航班機組員返國後需接受居家檢疫5日，PCR採檢陰性後轉為加強自主健康管理9日，傳出機組員反應如果無法放寬檢疫規定，打或不打都沒有差別。

長榮航空機長徐瑋鍠日前受訪表示，「這一年多來大家在不是飛行就是隔離的情況下，身心受創很嚴重，對飛行安全也造成很大損害」，希望疫苗接種後政策也能隨之調整。

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指揮中心發言人莊人祥也提到，於2月份初步瞭解約有1萬1千名國籍航空機組員可以接種，而目前居家檢疫人數約800人，大部分處於不在居間檢疫狀態，可能是因為短程、輪班等因素，估計9成機組員可以依據班別安排接種，後續也會請航空公司醫護人員進行衛教。

▲4月15日起調整國籍航空公司抵臺航班之機組員檢疫防疫措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心宣布，15日起調整國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）返國需3天居家檢疫，結束當日核酸檢驗陰性，其餘11天即可自主健康管理。當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）僅需14天自主健康管理。

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員完整2劑疫苗接種2週後，長程航班只需7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除。短程航班免自主健康管理，應落實防疫新生活。

指揮中心重申，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康。如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。