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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尖刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒　路人以為演電影

▲▼ 大陸醫生拿鐵鍬救人 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

▲ 大陸貴州一名男子當街持刀傷害女子 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

記者任以芳／綜合報導

大陸貴州畢節一名男子在街頭持刀對一名女子施暴，剛好被經過的袁姓醫生看見，他趕緊拿起路邊鐵鍬反拍施暴男子的背部，壓制在地，差點打傷對方。看似熱心行為，不少網友替醫生擔心，之前曾有「見義勇為被刑拘」事情發生，擔心他被反告傷害。

根據《西安商報》視頻內容，當時情況特別緊急，一名男子在街頭把一名女子粗暴推倒，手裡揮舞一把刀。 在附近工作的袁醫生看到，立刻拿鐵鍬把男子拍倒在地，制服男子過程中，陸續過來幾名路人幫忙。

▲▼ 大陸醫生拿鐵鍬救人 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

▲大陸醫生拿鐵鍬救人。（圖／翻攝 漩渦視頻）

回憶當時，袁醫生表示，「我正在看病，忽然聽到外面傳來吵鬧聲。 出去看時，發現一名男子手持尖刀，將女子壓到身下，準備殺她。 」當時路邊還有不少學生往來，擔心傷及無辜，就拿來一把鐵鍬把對方制服，等警方來處理。

不少目擊者看到都說，簡直像電影情節，竟然有穿白袍醫生在路邊拿鐵鍬救人，這場景還真沒看過。不過，大陸先前曾有「見義勇為卻被刑拘」的事例發生，不少網友替醫生擔心，可能被認定為「防衛過當」或被告「傷人」。

最後，大陸公安機關認定他是見義勇為，不需要承擔任何法律責任。 同時，這位熱心醫生也表示，「現在回想還挺害怕的，如果要我再救人，哪怕是跳河，我還是願意。」不過，他也保證以後會注意自己的人身安全。

▼ 救人的袁醫生自述驚險經過。（圖／翻攝 漩渦視頻）

▲▼ 大陸醫生拿鐵鍬救人 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

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