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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院拍板增「再公開傳達權」　大賣場電視播YouTube小心觸法

▲▼全國電子春節破盤活動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲考量大賣場透過螢幕播放YouTube影片給客人看等，《著作權法》修正草案新增「再公開傳達權」保障著作權人的權益。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

隨著數位科技快速發展，現行《著作權法》仍有不足之處。行政院會8日拍板經濟部提案的《著作權法》修正草案，明定國人在公園等戶外場所跳舞，只要攜帶自己的設備撥放音樂，屬合理使用；但若在大賣場透過電腦或螢幕撥放YouTube影片給客人觀看，則違新訂定的「再公開傳達權」。另外，草案中也刪除6個月法定刑下限。

對於為何修改《著作權法》？經濟部解釋，現行該法規已無法因應數位匯流、雲端科技的發展，而參考先進國外法例，也有再強化著作權人保護的必要，同時為保障民眾合法利用著作或增進社會公益，也調整了部分的合理使用規定，以建構優質著作權保護環境，促進文化的發展與產業的競爭，提升國家整體產業的創新能量。

草案修法重點分為8項：

第一，因應科技發展需要，透過網路傳輸線性節目或廣播甚為普遍，為避免權利界線模糊，修正後不論是電視台播送或是透過網路播出相同的節目，均屬於相同的公開播送權，不再以網路技術區別權利的歸屬。例如：漢聲電台透過中華電信hichannel網路播出，修法後屬公開播送。

第二，增訂再公開傳達權，在公眾場所播放網路上的影片，例如：大賣場透過電腦或螢幕播放YouTube網路影片給客人看。現行著作權法並未規範此權利，對著作權人保護亦有不周，因此參考德日立法例增訂再公開傳達權，以保障著作權人的權益。

第三，為推廣各美術館的文化資產，提供民眾瀏覽並告知典藏在哪個機構，增訂典藏機構指引著作需要的合理使用，達成文化傳承目的。

第四，為民眾能合法利用著作，調整合理使用的規定，包含學校遠距教學、圖書館提供館內線上閱覽等，而針對國人關切的在公園等戶外場所跳舞之身心健康活動，只要攜帶自己的設備播放音樂，均可合理使用，以符合國情。

第五，為文化傳承與促進著作流通，對於著作財產權人不明或其所在不明的著作，增訂任何人都可申請利用該著作，且為時效，可提存保證金申請先行利用。

第六，目前在網路上刊登販售盜版品訊息為銷售之主流管道，對著作權人影響極大，為及早遏止盜版品的流通，增訂網路刊登販售盜版品的廣告等訊息視為侵權。

第七，侵權被害人提起民事訴訟，請求法院定賠償額時，增訂得選擇依授權所得收取的權利金作為損害計算依據，減輕被害人舉證責任，以提升以民事賠償取代刑事訴訟的意願。

第八，檢討修正情節輕微的侵害案件，例如賣一片盜版光碟，卻面臨6個月以上有期徒刑之處罰，有情輕法重刑之失衡問題，因此刪除6個月法定刑下限

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