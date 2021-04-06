3度闖關輸出「戰略性貨品」到伊朗　技嘉子公司經理辯：又不是飛彈

▲技宸公司負責人李宜泰因員工違法輸出戰略性高科技貨品，也代表公司遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

技嘉集團旗下生產工業用主機板等產品的技宸公司，2018年底要將一批平板電腦試用品運往被我國下禁令的伊朗，但因屬於「戰略性高科技貨品」，2度闖關失敗後，利用繞道香港的方式輸出，承辦的業務經理劉翠雅到案辯稱，運出的又不是飛彈，否認犯罪，台北地檢署6日依違反《貿易法》起訴劉女和技宸公司。

技宸股份有限公司(GIGAIPC)成立於2018年，主要生產工業用主機板、嵌入式電腦系統，同年12月間，技宸業務經理劉翠雅試圖輸出一批平板電腦到伊朗，因內含鋰電池等理由遭海關攔下，幾天後，劉女再次辦理輸出手續，這次海關認定貨品屬於經濟部國貿局列入禁止輸入北韓與伊朗的「戰略性科科技貨品」，再次打回票。

劉女不死心，和伊朗買家聯繫，決定要透過香港繞道的方式，經由第三人轉運平板電腦到伊朗，終於把貨品送出國門，檢調獲報後，在2020年2月間展開搜索約談，當時技宸負責人李宜泰被檢察官訊問後請回，劉女因人在境外，2天後返抵國門遭攔下。

劉女一開始否認犯行，辯稱後來另外找到香港買家，剛好和伊朗買家要同樣的貨，即使檢調查扣到相關通聯對話紀錄，發現劉女確實有和買家以及公司同仁商討如何避開「禁令」，將平板電腦繞道輸出到伊朗，劉女仍辯稱，「戰略性科科技貨品」應該是飛彈之類的，平板電腦不算，檢察官最後依違反《貿易法》，未經許可輸出入戰略性高科技貨品規定，起訴劉女以及技宸公司。

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