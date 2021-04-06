　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3度闖關輸出「戰略性貨品」到伊朗　技嘉子公司經理辯：又不是飛彈

▲▼ 技嘉集團旗下技宸公司負責人李宜泰 。（圖／記者劉昌松攝）

▲技宸公司負責人李宜泰因員工違法輸出戰略性高科技貨品，也代表公司遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

技嘉集團旗下生產工業用主機板等產品的技宸公司，2018年底要將一批平板電腦試用品運往被我國下禁令的伊朗，但因屬於「戰略性高科技貨品」，2度闖關失敗後，利用繞道香港的方式輸出，承辦的業務經理劉翠雅到案辯稱，運出的又不是飛彈，否認犯罪，台北地檢署6日依違反《貿易法》起訴劉女和技宸公司。

技宸股份有限公司(GIGAIPC)成立於2018年，主要生產工業用主機板、嵌入式電腦系統，同年12月間，技宸業務經理劉翠雅試圖輸出一批平板電腦到伊朗，因內含鋰電池等理由遭海關攔下，幾天後，劉女再次辦理輸出手續，這次海關認定貨品屬於經濟部國貿局列入禁止輸入北韓與伊朗的「戰略性科科技貨品」，再次打回票。

劉女不死心，和伊朗買家聯繫，決定要透過香港繞道的方式，經由第三人轉運平板電腦到伊朗，終於把貨品送出國門，檢調獲報後，在2020年2月間展開搜索約談，當時技宸負責人李宜泰被檢察官訊問後請回，劉女因人在境外，2天後返抵國門遭攔下。

劉女一開始否認犯行，辯稱後來另外找到香港買家，剛好和伊朗買家要同樣的貨，即使檢調查扣到相關通聯對話紀錄，發現劉女確實有和買家以及公司同仁商討如何避開「禁令」，將平板電腦繞道輸出到伊朗，劉女仍辯稱，「戰略性科科技貨品」應該是飛彈之類的，平板電腦不算，檢察官最後依違反《貿易法》，未經許可輸出入戰略性高科技貨品規定，起訴劉女以及技宸公司。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

2周大寶寶「嬰兒車被撞爛」慘死！　爸媽心碎：第1次全家出遊

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

揪3娃排隊小便！　奴才回家「汪老師」秒開飛機：它們也要尿啦

皮爾斯因直播淫趴遭電視台開除　情色業者捧700萬台幣找他開節目

獨／全國還有9處台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

不當勞動裁決委員會將選出常務委員　勞部：最快周五通過

飛天喵喵！萌黑貓熱身準備跳高　預備姿勢100分下秒腳滑直降落

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

李義祥抽菸吃檳榔！　一旁「白髮藍衣男」身分曝光

獨／停工竟載廢輪胎做邊坡緩衝！李義祥貨車落軌全不知

9:31才有第一通報案電話　花檢回應了

更多熱門

相關新聞

南北韓聯隊原訂有望在東奧登場

南北韓聯隊原訂有望在東奧登場

北韓考慮到新冠肺炎疫情，將不會派隊參加7月舉行的東京奧運，而過去兩韓聯隊也備受全世界矚目，不過事實上2019年南北韓曾經討論過要組成聯隊參加女子籃球等四個項目，如今隨著北韓不出賽，計畫也告終。

北韓首在奧運舞台登場在1972年

北韓首在奧運舞台登場在1972年

北韓繼洛杉磯、漢城奧運之後第三度不參加

北韓繼洛杉磯、漢城奧運之後第三度不參加

北韓不參加東奧　背後原因超複雜

北韓不參加東奧　背後原因超複雜

北韓不參加東奧　去年早有預謀

北韓不參加東奧　去年早有預謀

關鍵字：

技嘉技宸平板電腦戰略性禁令貿易法伊朗北韓高科技輸出海關

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面