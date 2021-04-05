「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

圖文／鏡週刊

「臉書」儼然成為網路上最大的性交易仲介平台，雖然PO文內容相當保留，但明眼人都看得出來是在暗示什麼；接著，業者會要求網友加入Line好友，再以各種鹹濕字眼，誘惑嫖客去買春；記者隨機挑選臉書社團的賣春訊息，加入通訊軟體詢問，對方擺明了全套半套都有，對此，警方無奈表示，因為難以用行政手段剿滅，總是取締後死灰復燃。

曾擔任網路情色論壇管理員的阿傑說，如果臉書嚴謹一些，就能發現這些都是招攬嫖客的PO文。例如，有網友（應該是應召業者）寫著：「熟女外約姐姐，注意，此熟女為吃粗飽的客戶需求，消費1小時1,500，2小時3,000，不限次數。」還有人發文：「台灣人自己接、個人工作室，我喜歡哥哥幫我舔下面，我是離婚的單親媽媽…」這些字眼雖然沒有出現性器官，但明眼人都看得出是什麼意思。

不過，情色社團攬客也很小心，阿傑說：「應召業者或性工作者不會直接在臉書與網友細談，他們會在PO文下方留LINE或其他通訊軟體的帳號，有興趣的網友按指示加入好友後，對方才會開始以各種鹹濕的字眼，引誘你去消費。」

他隨手挑了「個人工作室SPA優推薦」的一則PO文，加入LINE好友，並在對方要求下截圖回傳，證明真的是看臉書來尋芳的。確認後，對方傳訊：「我是做紓壓的。」然後說在台中市XX路跟XX路口有小套房，問阿傑要不要去消費。

阿傑詢問「方案」，對方回答：「我半套1,700，我會全裸用手慢慢撫摸，用舌頭挑逗你，幫你服務，讓你在50分鐘內射出來。我全套2,500，但只接受戴套套喔！親親、輕功（用手指及頭髮在男客身上輕撫摩擦）、波推（用乳房幫男客推拿），可以深度按摩，享受舌彈快感，專業穴道按摩，讓你飄飄欲仙！」

記者將此資訊提供轄區警局，辦案人員透露，這家店他們抄過好幾次，裡面是一間間的套房，屬於「一樓一鳳」，因為不是掛著招牌的店面，非「公眾得出入之場所」，無法用臨檢、斷水斷電等行政手段剿滅，一定得聲請搜索票，並且運用「釣魚」的方式偵辦。但《社會秩序維護法》修法後，娼嫖皆罰，警方很難找到願意配合釣魚的線民，偵辦難度跟著提高。



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