逾1.7萬人已接種AZ疫苗　累計64例不良事件！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今統計，首批AZ疫苗接種已達17,078位，昨天新增1例非嚴重不良事件，目前不良事件已累計64件。而COVAX獲配的AZ疫苗，今已經有19.92萬劑抵台，指揮中心也在進行封緘作業中，擬盡快開放施打。另今境外移入增加2例（案1047、案1048），分別從印尼及菲律賓入境。

案1047為印尼籍20多歲男性，今年3月31日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫。個案4月2日出現發燒、流鼻水、頭痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值12），已掌握接觸者37人。

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案1048為本國籍60多歲男性，長期在菲律賓工作，今年3月23日出現發燒症狀並在當地就醫，3月29日及30日陸續出現呼吸喘、持續發燒、味覺異常等症狀再度就醫，檢出COVID-19陽性。個案在4月2日搭乘醫療專機返臺，4月3日入境後收治住院隔離及採檢，於今日確診（Ct值24）。

莊人祥說明，案1047檢驗時可能在潛伏期，顯然是入境後才發病，3/31入境，4/2才有症狀，前幾天採檢時還沒發病，所以驗不出來；另案1048則是年紀比較大，目前使用氧氣導管，雙肺有肺炎症狀，還在治療中。

而針對今日抵台的AZ疫苗，莊人祥表示，AZ疫苗不會大部分的人都打兩劑，已先打一劑為主，因為打一劑要隔8周才能打第二劑，3/22開始打，8週大概在5月下旬之後，因此目前已施打第一劑的17,000多人都有可能可以接種第二劑。

