快訊／境外+2！60多歲男確診　從菲律賓「搭醫療專機返台」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼（案1047）及菲律賓（案1048）入境。

指揮中心表示，案1047為印尼籍20多歲男性，今年3月31日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫，個案4月2日出現發燒、流鼻水、頭痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值12）。已掌握接觸者37人，其中14人為同班機前後二排座位旅客及接機人員，列居家隔離，23人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

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指揮中心指出，案1048為本國籍60多歲男性，長期於菲律賓工作，今年3月23日出現發燒症狀並在當地就醫，3月29日及30日陸續出現呼吸喘、持續發燒、味覺異常等症狀再度就醫，因檢出COVID-19陽性，且檢查雙側肺部有異狀，收治當地醫院治療。個案於4月2日搭乘醫療專機返臺，4月3日入境後收治住院隔離及採檢，於今日確診（Ct值24）。個案因獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關人員都有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計191,609例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含189,730例排除），其中1,047例確診，分別為931例境外移入，77例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、997人解除隔離、40人住院隔離中。