彰化漢堡王嗆「廖士鈞等你來吃爆」！他現身喊「好爽」神秘背景曝

▲彰化漢堡王對網友下戰帖，掛布條說「廖士鈞等你來吃爆」。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

連鎖速食餐廳「漢堡王」終於入駐彰化！漢堡王在開幕前曾透露消息，讓一名廖姓網友期待地說「必須吃爆！」而漢堡王也掛出布條說「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」。沒想到，開幕這天廖姓男子真的現身，大口咬下漢堡說「好爽啊！」

漢堡王來台31年，終於在彰化市插旗，讓許多粉絲不用跑到外縣市才能享受美食。漢堡王彰化店位於中山路二段，開幕首日推出「免費加肉」活動，只要2人以上購買華堡、辣味華堡單點或套餐，每人就可直接免費吃4.4盎司火烤牛肉排1片。此外，消費滿200元可獲得「小華堡買1送1回客券」，限量3000張。

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▲廖士鈞咬下漢堡後大喊「好爽啊」。（圖／東森新聞）



有趣的是，漢堡王彰化店開幕前看到網友說要「吃爆」，竟掛出紅布條下戰帖說「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」。而廖姓男網友也接受挑戰，1日現身速食店，大口咬下漢堡說「我覺得可以參與其中是非常棒的事，好爽啊！吃爆它！」

廖士鈞表示，他經營3間健身房，跟漢堡王沒有任何關係，單純因為愛吃華堡才會如此期待。相較於過去需要跑到台中才能吃，現在彰化就可以享用美食，「吃爆」真的不是隨便說說而已。

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