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露點吃蛋糕！女大生輟學改當「色情女模」　年收飆破2500萬

▲▼英國24歲色情網路女模卡亞（Kaya Corbridge）。（圖／翻攝Instagram帳號kayacorbridge）

▲英國24歲色情女模卡亞（Kaya Corbridge）於2017年輟學投入此產業。（圖／翻攝Instagram帳號kayacorbridge）

記者吳美依／綜合報導

來自英國蘭開郡的卡亞（Kaya Corbridge）曾是一名貧窮的大學生，放棄利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）國際關係學位後，投入網路色情模特兒產業，她每天拍攝清涼性感照片或影片，為了回應粉絲要求，赤裸上身吃蛋糕，如今年薪高達63.5萬英鎊（大約新台幣2500萬元）。

《每日星報》報導，卡亞2017年輟學轉行，如今在廣受成人產業歡迎的社群平台OnlyFans上擁有1.8萬名粉絲。她坦言自己只是想要盡可能多賺一點錢，從未想過粉絲們如此瘋狂，「自從封鎖開始後，生意就變得非常好。我的收入在某些月份翻漲3倍，業績最好的那個月進帳大概10萬英鎊（大約新台幣400萬元）。」

卡亞每周大約只有1天進行拍攝工作，其他時間都在與粉絲互動，例如回覆留言、滿足粉絲要求，「大家喜歡看我的腳，也喜歡看我的腳踩在沙灘上，其中一名粉絲甚至付錢要求我在腳趾上刺青」；另一個常見要求是「食物」，「大家喜歡看我上空吃東西，但通常都是蛋糕這種高熱量食物」。

卡亞如今過著奢華生活，已經去過峇里島、墨西哥、葡萄牙等地旅遊，但卻沒有揮霍無度，而是將資金投入房地產，替家人購屋，「我通常不會去看帳戶裡有多少錢，除非要砸一大筆錢。我努力投資，而不是只把錢放在那裡」。她說，自己最近才買下一棟房子，送給弟弟當成「驚喜」禮物。

卡亞認為，如果想要投入這個行業，必須好好考慮金錢誘惑和永遠在外流傳的裸露影像，「我一開始很擔心……但現在已經不會了，因為這讓我真的賺到錢，現在的社會也比較能夠接受」。

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