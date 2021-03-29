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互炸貨輪！　伊朗以色列區域較勁轉為海上對峙

▲▼伊朗貨輪「沙赫爾庫爾德號」2月在地中海航行。（圖／路透）

▲伊朗貨輪「沙赫爾庫爾德號」2月在地中海航行。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

多年以來，伊朗和以色列的區域對抗不斷上演，主要是以空戰或陸戰的方式進行，但雙方在地中海與紅海上的貨輪如今也成為攻擊目標，開啟了新的海上戰線。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，日前一位伊朗貨輪的船員一早聽到爆炸聲，在距離以色列海岸約50英里（約80公里）處，一艘名為「沙赫爾庫爾德」號（Shahr e Kord）的伊朗貨輪，在爆炸聲後貨櫃開始竄出濃煙。

國營的伊朗船公司表示，這艘貨輪正要駛往西班牙，而這起爆炸是場「恐怖行動」。但是3月對沙赫爾庫爾德號的攻擊，只是以色列和伊朗之間最新一次的區域對抗，一名以色列官員表示，這次攻擊是在報復伊朗2月攻擊以國貨輪。

從2019年以來，以色列就不斷攻擊裝載石油和武器、經過地中海東部和紅海的伊朗貨輪，而伊朗似乎也默默地以秘密攻擊回應。以色列官員表示，最近一次攻擊發生在25日下午，伊朗在阿拉伯海發射飛彈，擊中以國「羅利」號（LORI）貨櫃船，所幸沒有人員傷亡。

布魯塞爾研究機構國際危機組織（International Crisis Group）的伊朗專案主任瓦埃茲（Ali Vaez）指出，「這是一場全面性的冷戰，一旦有失誤，就可能有轉為熱戰的風險」。

據一名美國官員和一名以色列高級官員稱，自2019年以來，以色列突擊隊攻擊了至少10艘載有伊朗貨物的船隻。但伊朗的石油部官員、外交部顧問和石油貿易商表示，實際遭以色列攻擊的船隻數量可能超過20艘。

據一位美國官員和兩位以色列高官所說，遭攻擊的多數船隻都載有從伊朗運到盟國敘利亞的燃料，其中有兩艘甚至載有軍事裝備，沙赫爾庫爾德號就載著軍備要運往敘利亞，然而，以色列政府對此拒絕加以評論。

至於伊朗的報復程度尚不清楚，因為大多數攻擊都是秘密進行，且不曾公開承擔責任。2月遭攻擊的以色列貨輪「太陽神光芒」號（MV Helios Ray），裝載著德製汽車要運往中國，據知情人士透露，船隻繞過荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）時，一艘在船尾的快艇加速跟上，航行到貨輪旁後，突擊隊員將兩枚定時炸彈安裝在距離水面一公尺處的左舷，20分鐘後，炸彈便將船體炸出了兩個洞。

事實上，去年秋冬，有好幾艘郵輪都在紅海遇到類似的攻擊事件，據部分官員所說，這些攻擊行動是有伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍所做，但伊朗全盤否認有參與一切攻擊行動，而這些攻擊就像以色列一樣，似乎不是要擊沉船隻，而是要傳達信息。

政治分析家高瑞希（Gheis Ghoreishi）表示，「伊朗和以色列正在將暗中的區域對抗帶到開放水域。」

▲▼一名以色列士兵站在地中海的一艘船上守衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名以色列士兵正在地中海的一艘船上執勤。（圖／達志影像／美聯社）

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