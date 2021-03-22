4.45萬劑AZ疫苗開打！　兩圖秒懂新冠疫苗「接種前、後」注意事項

記者嚴云岑／台北報導

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，首波配送4.45萬劑到全國57家專責醫院，截至中午已有35家醫院院長完成接種。指揮中心發言人莊人祥解釋接種前後注意事項，包括對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不宜接種，服用避孕藥或接受荷爾蒙治療者，也建議暫緩接種，接種後14天若出現8項症狀，應該立即就醫。

莊人祥表示，新冠疫苗接種前有7大注意事項，AZ疫苗添加了9種賦形劑，加上需注射兩劑，若前次發生嚴重過敏反應者，第二劑將不予接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，也應待病情穩定後再接種。

此外，服用避孕藥與接受荷爾蒙治療者，建議暫緩接種；新冠疫苗不得與其他廠牌疫苗交替使用，也不得與其他疫苗同時接種，像是過去14天有打過其他家疫苗，無論是流感或帶狀皰疹疫苗，都建議14天以後再接種，若屬於活性減毒疫苗，則要等待28天。

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莊人祥另提醒，若本身屬於免疫力低下或正在接受免疫抑制劑治療者，接種疫苗後保護力也會減弱，醫護人員在接種前會先情告知。而醫護人員若為孕婦且剛好在醫院照顧疑似或確定病例，可以經醫師評估是否接種，哺乳中婦女接種疫苗後仍可哺乳。

接種後注意事項則有5大點。莊人祥強調，除了在接種後應休息30分鐘再離開外，使用血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後應於注射部位加壓至少2分鐘。接種後14天若出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或頭痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫並回報。