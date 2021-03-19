快訊／首批AZ開打時間「今專家會議決定」　指揮中心1400說明

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日因應新冠肺炎疫情，將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等。首批AZ疫苗11.7萬劑已完成檢驗封緘，預計最快下週一可以開打；而詳細施打時程等規劃，將於今日專家會議中討論，目前歐盟藥品管理局宣布AZ疫苗安全有效，相關意見會納入評估。

我方於3月3日取得首批阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司自韓國輸入新冠疫苗，食藥署隨即展開檢驗封緘工作，衛福部長陳時中17日晚間宣布首批疫苗過關，總計116,500劑經審查與檢驗並核發封緘證明書，18日上午赴倉儲查訖封緘放行，也就是幫通過檢驗的疫苗貼上標籤，代表這批疫苗正式可以提供國內使用。

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陳時中鬆口指出疫苗最快下週一可接種，但AZ疫苗在國際間陸續傳出有人接種後出現血栓，指揮中心今日召開專家會議，評估接種時程等後續，另一方面，歐盟藥品管理局稍早會議也做出結論，AZ疫苗安全有效，好處大於風險。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。