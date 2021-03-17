和平醫生蹺班害命！護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

圖、文／鏡週刊

本刊調查，和平醫院急診室設有搶救傷患的創傷小組，由骨科、外科、神經外科、整形外科及麻醉科等醫師會診，協調、監測大量出血或休克的外傷病患診療事宜，目的在最短時間安排手術，以提高傷者的存活率。

▲林姓司機遭砍後被送往和平院區急診室救治，當時他意識清楚，卻未緊急開刀，後來病情急轉直下，不幸身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

林姓運將去年4月11日深夜11點身中多刀，案發後20餘分鐘即被送抵和平醫院急救，急診室紀錄他到院時的生命跡象穩定，因大量出血，醫護人員不敢掉以輕心，立刻對他進行電腦斷層掃描，並由擔任創傷小組召集人的郭姓主任醫師會商其他醫生，認為被害人的傷勢未貫穿臟器，均為撕裂傷或肌腱斷裂，判定由骨科值班醫師陳信彰全權接手處理，並立即安排開刀事宜。

不過，護理師在創傷小組討論前後，多次致電陳信彰回來開會及動刀，他都表示無法馬上前來，郭姓主任醫師在得知後也急忙找他回來開刀，但是陳仍然表示不能立刻回來處理，醫院只好將傷者送進加護病房輸血及止血。

到了案發隔天凌晨1點半，林姓司機被轉送到加護病房，隨即被標註為高危險出血患者，此時他的傷口仍未縫合，情況危急，值班的醫護人員想盡辦法為他止血，但患者滲血問題嚴重，即使不斷換藥，血仍由傷口不斷流出，醫護人員在凌晨2點緊急為他輸血，傷勢依舊不見好轉。

清晨7點，大夜班的護理師交接給早班時，光是傷者的左手已失血達442cc，血壓也較正常人飆高近1倍，護理師在9點多和陳信彰取得聯繫，他僅說會盡量趕在中午前回來看病人並做處理。

▲凶嫌于維智因不滿愛慕的江姓女子遭林姓司機糾纏，憤而埋伏行凶殺人。

由於傷患出血的情況未見改善，不斷在加護病房哀嚎，其他醫師緊急代為開刀，手術後病況仍未好轉，且有部分傷口未縫合，患者的意識開始混亂，直到13日凌晨12時30分，離傷者被送到醫院整整超過24小時，陳信彰才現身加護病房探視病人。



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