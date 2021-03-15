高雄女工作4天拿員工守則…看「滿15天才給薪」氣炸求償　店家回應了

▲汪女姊姊認為店家的員工守則不合理。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名汪姓女子到某二手尋寶店工作，起初答應老闆「試用期7天不支薪」的條件，卻在工作4天候拿到「員工守則」，內容提及當月工作未滿15天就不支薪，讓她非常傻眼，憤而向勞工局投訴。對此，店家坦承錯誤，但認為汪女要求2萬元資遣費不合理。

據《東森新聞》報導，汪女表示，員工守則內寫著「遲到1分鐘扣5元」、「曠職要扣3天薪水」、「病假當日除了薪水不算，還要再扣半日薪」等，最讓人無法接受的就是「新進人員需工作滿15天才能領薪」，因此氣得回家拿給姊姊看。

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▲▼汪女工作4天才拿到員工守則。（圖／東森新聞）



汪女姊姊說，妹妹當初認同試用期不支薪，但沒想到這張員工守則的內容居然如此誇張，但新人工作沒滿15天就沒錢，有壓榨勞工的疑慮，因此向勞工局檢舉，並要求店家支付4天薪水2400元，加上資遣費、沒投保勞的損失以及因恐懼而無法繼續工作的精神賠償費。

二手尋寶店的廖姓店長表示，員工守則內的確有些內容不符合現在的期待，但只是為了提醒員工要積極，從未實踐過，現在坦承的確有錯誤，願意將試用期15小時以時薪160元支付。

▲廖姓店家認為資遣費不合理。（圖／東森新聞）



另外，廖姓店長說，由於當時時間在六、日，因此來不及保勞健保，這部分也願意補償給汪女，但汪女要求3月份整個月每天5小時的資遣費，讓他覺得非常不合理。

汪女姊姊表示，店家事後願意支付4天薪水，並會私下包個紅包，「我不知道他包這個紅包，動作背後是要我們息事寧人還是怎樣」，認為店家有錯在先，不接受紅包，堅持要求2萬元的資遣費及精神賠償。

網友看完紛紛留言，「一個坑人的人被坑」、「什麼年代了，試用期7天還不給薪水」、「就慣老闆遇到會玩的員工而已，諜對諜不意外」、「就算上一個小時也要支薪、保勞健保，奴性重哦」、「店家的條件太過份，而且不是面試當天就告知」、「照這算法一個月請三個人每人做10天，第10天藉故開除，這樣就能省一筆開銷XD」、「第一次找工作就找到這種的是真的會對工作產生恐懼，我覺得2萬合理」。

但也有人說，「做幾天就要給幾天的薪水，這是應該要的，但是資遣費就誇張了，妳才做幾天而已」、「做4天就要給資遣費？還有精神賠償？面試說7天內不給薪還是7天不算薪？光要資遣費跟精神賠償就不對了！是欠很大嗎？整個獅子大開口」。

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