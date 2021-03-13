遭警嚴刑逼供坐冤獄20年！他被誣「姦殺少女」　獲賠6232萬元台幣

▲時隔32年，尹城汝在華城連續殺人案中獲判「無罪」！（圖／翻攝自일요신문）

記者羅翊宬／編譯

震驚南韓社會的「華城連續性侵殺人案」遲至34年後才宣告結案，而當時年僅22歲的青年尹城汝（윤성여，音譯）被警方認定是第8起案件的模倣犯罪嫌疑人，經嚴刑逼供後被迫坦承犯案，最後因此入獄20年，直到去年12月才獲判無罪。最新消息指出，今年54歲的尹城汝可獲賠25億韓元的刑事賠償金。

根據《韓聯社》報導，南韓法界人士於10日指出，水原地方法院在尹城汝被宣判無罪後，於今年2月19日作出裁決，應支付尹城汝25億1700億韓元（約新台幣6232萬元）的刑事賠償金，為刑事賠償金之中的最高金額，是以法定最低日薪的最高上限，也就是6萬8720韓元的5倍計算，從其入獄的1989年7月25日，計算到其出獄的2009年8月14日，共入獄服刑7326天。

只不過，由於賠償金的實際撥款還須經過相當多的程序，因此若尹城汝想儘早拿到賠償金，恐怕還有得等。

據悉，尹城汝過去遭檢警以非法手段逮捕、監禁、嚴刑拷打，因此計畫向政府提出國家賠償請求。

華城第8起案件發生於1988年9月16日上午6時30分，當時華城郡台安邑14歲少女朴相熙（박상희）被母親發現死於住處房內，其死因為勒斃、且體內被發現有性侵痕跡，事後少女性器官殘留的體毛上被驗出殘留汰元素，警方判定為附近焊接工人所犯案，於隔年逮捕尹城汝，尹某為此服刑20年，於2009年假釋出獄。

直到近年物證上偵測出李春在的DNA，才使李春在全盤托出，並於去年11月出席聆訊時向尹城汝道歉，法院才同意重審第8起案件。

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