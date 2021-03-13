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社會 社會焦點 保障人權

正妹網紅嗨遇林俊傑！奉上私密照被詐40萬　黑澀會Apple也受害

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲陳男前年向APPLE詐騙71萬元被逮，現又假冒林俊傑身分騙財。（圖／翻攝自IG）

記者崔子柔／綜合報導

Apple黃暐婷2018年曾在網路上被詐騙71萬元，犯案的陳男於2019年被判刑9月，沒想到他去年5月又冒充藝人林俊傑的身分，向謝姓網紅要到清涼照，前後拿了40萬元。台北地院日前依詐欺、恐嚇取財罪判陳男1年2月，得易科罰金，可上訴。

根據判決書內容，陳男去年5月用IG帳號私訊謝女，自稱是林俊傑的助理，可以替她敲合作，但前提是要謝女先拿出10萬至15萬元博取林俊傑信任。

當時謝女半信半疑，但陳男又辦了一個名為「J」的帳號偽裝成林俊傑，向謝女要私密照，同時又申請一個帳號假扮成謝女的閨密，稱對方真的是林俊傑，謝女才傳出只穿內衣褲的清涼照。

▲▼瑤瑤（黃喬歆） Apple（黃暐婷）。（圖／記者林彥君攝）

▲Apple（右）表示，陳男當時偽裝成她的老朋友。（圖／記者林彥君攝）

陳男隔天又假冒林俊傑及其助理的身分，向謝女稱要用15萬元「堵住林俊傑女友的嘴」，謝女便依指示提出15萬元現金，放在台北火車站誠品地下街K11出口旁的椅子上。

謝女事後察覺自己受到詐騙，自認倒楣不再和對方聯繫，沒想到陳男又以要散播清涼照為由，前後恐嚇謝女8萬元、2萬元、15萬元，總共得手40萬元。

謝女擔心陳男繼續向她討錢才向警方報案，陳男到案後承認罪行，並將40萬元歸還，檢方則依詐欺、恐嚇取財罪起訴陳男。法官認為，陳男前年才因類似案件被判刑，現又以同樣模式騙取財物，不知悔改，依1個詐欺罪、2個恐嚇取財罪重判陳男1年2月，得易科罰金，可上訴。

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