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買宵夜「亂丟檳榔渣紙杯」惹到林口6煞　2衰男遭棍棒痛毆

▲▼林口6煞不滿被丟擲檳榔渣紙杯，氣得持棍棒打人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口6煞不滿被丟擲檳榔渣紙杯，氣得持棍棒打人。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市有2名年輕人，9日晚間11時許在林口區中山路上買宵夜時，白目將手中裝有檳榔渣的紙杯丟往路過的機車，此舉引起對方6人不滿，遭對方持棍棒下車痛毆，所幸無生命危險，轄區警方獲報後，漏夜逮捕6名嫌犯到案，訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪函送新北地檢偵辦。

據了解，邱姓男子（22歲）當日晚間與5名友人前往林口中山路買宵夜，跟朋友相約要喝酒聊天，行駛到一半突然被23歲蔡男、17歲黃姓少年丟擲紙杯，且紙杯裡面裝有檳榔渣，讓眾人相當不快，下車後持棍棒某毆蔡、黃2人，造成他們頭部、身體有多處擦挫傷。

警方獲報到場後協助將黃男等人送醫治療，他們向警方表示在案發地點聊天時，突遭對方不分青紅皂白持棍棒毆打，警方擴大調閱監視器後，以車追人，鎖定3車6人漏夜到桃園等地將犯嫌追緝到案。

打算找地方聊天吃東西，沒想到，行駛到一半時，卻遭23歲蔡男、17歲黃姓少年丟擲裝有檳榔渣的紙杯，眾人心生不滿下，隨即下車持棍棒痛毆2人，造成2人頭部、身體多處擦挫傷，所幸經送醫後並無大礙。

邱男等人表示當時正準備要去吃消夜、喝酒，行車途中疑遭對方丟擲裝有檳榔渣的紙杯，心生不滿才夥同友人動手教訓對方，警方訊後將邱男等6煞依妨害秩序、傷害、毀損等罪函送新北地檢偵辦。

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