史上最慘64死火警！　現場驚見37人擠窗求生「焦屍相互堆疊」

▲火警現場一片焦黑。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中衛爾康西餐廳大火釀成64人死亡、11人受傷，是台灣自解嚴後死亡人數最多的公共安全事故。當時被困在2樓的顧客曾試圖破窗逃生，然而店內使用強化玻璃，必須從角落敲擊才能破壞，無奈人們尚未熟悉要領，就算用椅子猛砸也無法敲破玻璃，最後堆疊在窗戶前慘死，驚悚一幕讓救難人員震撼不已。

據了解，消防局距離火災現場僅600公尺，因此在案發第一時間，大批警消隨即趕到現場；然而當時現場混亂不堪，還有餐廳員工宣稱2樓顧客都已經疏散，因此消防隊並未在第一時間出動工程雲梯車，無法及時撞破2樓玻璃，加上西餐廳附近到處都是違建，使消防車難以靠近滅火，錯過了黃金救援時機。

參與救火的張姓義消分隊長曾透露，消防人員進入火場時，發現有37名死者集中在2樓窗口，且大批罹難者相互交疊，研判火警發生當下，因火勢蔓延快速，現場客人紛紛擠到窗口，卻無法敲破厚度高達6吋的強化玻璃窗戶，一方面是有人不敢跳樓，慌亂之下互相推擠踐踏，最後再遭焚燒或窒息身亡。

▲警消在火場找到大量焦屍。

另一方面，餐廳1、2樓出入口被違建包圍，被堵到只剩一處，但後方仍有一個逃生梯，可通往3樓辦公室及屋頂停車場；不幸的是，火災發生時，唯一出口就在起火點附近，加上樓梯被火舌吞沒，且工作人員只顧自己逃出生天，未及時通知顧客仍有其他逃生路線，僅有少數機警的客人跟著員工腳步逃出火場。

火警引發輿論譁然，外界終於開始重視當時消防法的不足，李登輝政府也在民意壓力下陸續修訂、創建各項法規，如《消防法》、《建築技術規則》、《公寓大廈管理條例》等，實施公共場所必須使用防火建材，逃生通道必須保持暢通，餐飲業強制投保公共意外險等改革，此後台灣公共場所火災死傷大為減少。

▲警消在衛爾康西餐廳火災現場鑑定起火原因。

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