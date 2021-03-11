鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

圖、文／鏡週刊

鳳梨日前因變性人前女友罔腰宣稱「懷孕」，網友紛紛跑去問他原委，他開直播大罵說「請問偶素doctor（醫生）嗎！怎麼會來問偶咧！」因為搞笑台語腔意外爆紅！如今社群粉絲追蹤人數已超過70萬人！

▲才30歲的鳳梨，目前已有保時捷、BMW等3輛百萬元以上名車。（圖／鏡週刊提供，下同）

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其實鳳梨會與罔腰在一起，是因為當時他剛從牢裡蹲了4年出來，出來後因緣際會認識了罔腰，才進而開啟了直播生意。所以即便兩人已分手，鳳梨還是視罔腰為恩人。日前罔腰因為「自爆懷孕」引發各界關注，連帶讓前男友鳳梨私訊爆炸，他真性情的台式回應，在10天內粉絲就暴增10萬。

鳳梨特有的「台灣狗蟻」腔調和動不動就喊出國罵，經常讓網友笑到「並軌」，「叔薯」也成為近來全台最紅暱稱。日前他開直播銷售自家保養品，4千多元的套組不到一小時賣光600組，進帳200多萬元。上週他義務到台南促銷鳳梨，也是不到一小時，把100箱鳳梨賣光光，顯見他的高人氣。

鳳梨浪子回頭變成生意人，他說，如果能用筆賺錢，誰想要拿刀拿槍，雖然最近爆紅，但鳳梨表示，自己一直以來都不會用網紅的名氣去做生意，因為這都是一時的，產品賣得好都是靠品質和高成本，接下來還要開一間複合式的美容美體店，給自己設下賺進億元的目標。



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