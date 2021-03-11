小6被羽球隊女大生「吃掉」　鳳梨得意認了…回憶當時：不小心的

圖文／鏡週刊

鳳梨曾自信號稱「不含頭」有19.5公分，他接受本刊專訪時意外曝光自己的第一次，竟然在小學6年級還是童男時，就被所屬羽球隊的女大生教練給「吃了」，鳳梨自豪說：「偶（我）那時候就很『大』了啦！」

鳳梨從小到大女人緣一直很好，第一次是在小六時被大他8歲的女大生給奪走！「那時候偶（我）是蟻（羽）球隊的，教練是女大學生，體育館有很多隱密的地方啊，不小心就乾柴烈火了起來！偶（我）那時候就很『大』了啦！」後來怎麼結束這段姐弟戀？「因為（小學）畢業啦！乾！那時候也沒有手機啊就失聯了。」

他透露真正的初戀是在國一，「只是（兩人的）『第一次』不太順利……，不過之後就『很會』了啦！」更自曝十幾歲時，曾交往大20歲的女友，問他口味這麼重？他嘴角上揚笑說：「姐姐（上床）不用教啊！」

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至於他號稱的19.5公分，鳳梨其實忘了數字哪來的，「偶一定夠大的啦！一般的保險套也只塞得下一半而已！」至於現在有沒有女友，鳳梨神祕表示，「感情狀況不明朗」，但坦言有接到不少女粉絲「濕」訊，「如果長得不錯就會出去吃飯啊！」



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