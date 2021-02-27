吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

▲安鈞璨逝世近6年！（圖／翻攝安鈞璨臉書）



記者劉維榛／綜合報導

66歲港星「達叔」吳孟達出道46年，與周星馳搞笑演出，可說是影迷心目中的無敵搭檔，如今傳出吳孟達肝癌病危，已是彌留狀態，引發各界隔空集氣。說到肝癌，不少影迷都憶起安鈞璨，2015年他回醫院檢查身體時，被告知肝臟竟塞滿了百顆腫瘤，雖立即接受治療，但返家約5分鐘後辭世。

前「可米小子」成員安鈞璨享年31歲，其實他是B型肝炎帶原者，有肝硬化的病史，早在2013年時，已被診斷出罹患肝癌，所幸積極治療也獲得控制。直到2015年3至4月，安鈞璨回醫院追蹤檢查時，醫師發現他身體塞滿了百顆腫瘤，癌細胞甚至轉移到骨頭。

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據了解，安鈞璨得知肝癌末期後，醫生認為至少還有2個月時間，沒想到僅短短隔2周，安鈞璨突然大量胃出血，加上肝臟受損以致凝血功能變差，院方遲遲找不到出血處，經不斷輸血依舊未見好轉，最後，安鈞璨自知時間不多了要求返家，於6月1日凌晨化身天使。

難過的是，安鈞璨生前為了不想驚動任何人，也不想讓病情曝光，依舊參加演藝工作，也配合友人跑夜店與喝酒，抗癌期間，唯獨只有安以軒、陳喬恩與夏于喬3位摯友知情。

▲安鈞璨遺作《我是泰灣人》，戲裡身影瘦弱。（圖／大愛提供）



事實上，安鈞璨從可米小子解散後，就轉做夜店公關，加上喜歡交朋友，每天都在夜店熬夜喝酒，儘管掛著公關經理與月入10萬元的生活，卻也因使把身體搞壞，「長期日夜顛倒，不但皮膚變差，還得蕁麻疹。」

據衛福部107年癌症登記報告，肝癌位列十大癌症第4名，一年新增個案達1萬1342人，一般好發年齡在 45至55 歲。過去因罹患肝癌逝世的藝人，包括台語歌手洪百慧，她以一首《多桑》走紅；搖滾教父薛岳，以《如果還有明天》聞名歌壇、 知名廣播DJ大衛王也正值事業巔峰，驟然離開人生舞台。

▲醫生曾透露，安鈞璨是名很聽話的病人，治療過程中配合度很高。（圖／翻攝安鈞璨臉書）



由於肝癌早期沒有症狀，被稱為沉默的殺手，台灣癌症基金會（FCF）指出，由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以小型肝癌通常不會痛；但如果肝癌是長在肝臟表面，可能會有脹痛感，因為肝臟表面的包膜上有痛覺神經，如果肝癌剛好長在肝的表面，即使是體積很小，一旦頂到包膜時，就可能會有上腹部脹、痛的情形出現。

台灣癌症基金會提醒，肝癌可能會出現症狀，像是急性腹痛；肝腫瘤如果剛好長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管引起肝內膽管擴張時，會出現黃疸；肝腫瘤如果長在肝門靜脈附近，很容易跑進血管內，導致門脈壓上升，造成腹水、引起腹脹，或下肢水腫、食道靜脈瘤破裂出血。