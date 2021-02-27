新冠疫苗2對象可自費接種！指揮中心曝釋出時間點：5月以後

▲新冠肺炎疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗即將抵台，估計最快3月開打，中央流行疫情指揮中心公布新版優先接種對象，而且也公布釋出自費接種規劃。指揮中心發言人莊人祥表示，當公費接種實施1~2個月後，國內疫苗有餘裕將進行評估，規劃對象包含商務人士、出國工作、留學、就醫等人道因素2類，可能5月之後會進行相關評估。

根據COVAX公布首批疫苗配送名單，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，食藥署已簽核緊急授權（EUA）最快抵台一週後就可施打，指揮中心估本週可確定供貨時程和劑量，但至27日為止都未接獲通知，指揮中心疫情監測組組長周志浩坦言，經駐外單位瞭解會再晚幾天。

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▲新冠肺炎公共疫苗接種對象十大順序。（圖／指揮中心提供）

指揮中心陸續準備國內開打工作，26日公布新版優先接種順序與相關QA，接種對象增加為10類，內容也包含規劃釋出疫苗用於自費使用。

莊人祥說明，實施接種1-2個月後，倘國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，因應民眾自費接種需求。初步規劃對象包含：1、商務人士，2、出國工作、留學或就醫等人道因素，相關配套措施由疾病管制署另行規劃。

指揮官陳時中補充，這兩類人並非一定要自費接種，是指當他需要脫離公費接種規劃順序時，可以透過釋出自費的方式來打。

在估計疫苗數量是否有餘裕的部份，莊人祥進一步解釋，疫苗開始接種1~2個月，在疫苗陸續到位，並且以現有量、和未來可取得數量等進行詳細評估，才會進一步配套給出自費數量，如果3月份開始接種，可能會於5月之後進行考量。